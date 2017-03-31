Bayburt’ta ‘hayır’ otobüsüne geçit yok!

Bayburt'ta 'Hayır' otobüsünün önü Evet minibüsleriyle kesildi.

Referandum çalışmalarında Bayburt’tan dikkat çeken bir video geldi. 0549 807 27 99 numaralı Sözcü WhatsApp İhbar Hattı’na gönderilen videoda CHP’ye ait HAYIR otobüsünün önü AKP ve MHP’ye ait EVET araçları tarafından kesiliyor. Şehir meydanına girmesi engellenen EVET otobüsü bir süre sonra geri dönmek zorunda kalıyor.

CHP OTOBÜSÜNÜ MEYDANA SOKMADILAR

CHP’ye ait otobüsün önü şehir meydanı girişinde kesiliyor. AKP ve MHP’ye ait minibüsler CHP otobüsünün hoparlörlerinden yapılan HAYIR propagandasını engellemek için son ses EVET propaganda müziklerini açıyor. Seslerin birbirine karıştığı meydan girişinde polisin de güvenlik önlemi aldığı dikkat çekiyor. Bir süre meydan girişinde bekleyen CHP otobüsü şehre giremeyince geri dönmek zorunda kaldı. CHP otobüsü şehirden çıkarken AKP minibüsleri ‘dombra’ müziğini çaldı.