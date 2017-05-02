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Baydemir: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki?

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasına ilişkin "İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun." dedi.

13:572 Mayıs 2017
Gündem
Baydemir: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki?
HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasına ilişkin "İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun." dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye üye olmasına ilişkin “Erdoğan partisine bir kez daha üye olmuş. İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun. Ancak hukuk dışı yöntemle Figen Yüksekdağ’ın partiden üyeliği düşürüldü. Gün gelecek Yüksekdağ yine HDP’ye üye olacak, bunun sözünü veriyoruz.” diye konuştu

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