Baykal: ‘Hayır’ diyen teröristtir… Bu ne biçim iştir…

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Bartın'da partililerle bir araya geldi.

Baykal yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan ekranlara çıktıkları zaman milletin yarısına küfür ediyor. Nasıl ediyor? Terörist diyor, yakışır mı? Bu yani bir Cumhurbaşkanına, terörist demek yakışır mı? Demin beni karşılayanların arasında bir şehit babası vardı. Şehit babası ‘içim kan ağlıyor' diyordu. ‘Ben hayır diyeceğim bana kim nasıl terörist diyebilir?’ diyordu. Şimdi ben Bartın'da söylüyorum, ben hayır vereceğim. Bana terörist diyenin alnını karışlarım. Hayır diyecekleri terörist gibi tasvip etme çabalarını, bu meydan okuyuşlarını engelleyeceğiz. Bu bir haktır hak. Herkes hakkını kullanacak. Referandum kararını sen almışsın, iki tane milletin önüne seçenek koymuşsun. Birisi evet, birisi hayır. Hayır diyen teröristtir. Bu ne biçim iştir.”

ŞEHİT BABASI BAYKAL’IN YANINA GELDİ

Mardin Kızıltepe’de 23 yıl önce şehit olan asker Gürdal Çakar’ın babası 67 yaşındaki Mustafa Çakır, Baykal konuşurken elindeki Türk Bayrağı ile platforma çıktı. Şehit babasını yanına alarak konuşan Baykal, “Sayın Cumhurbaşkanı bu şehit babası terörist mi Bilmeden teröre mi alet oluyor Sana karşı çıkmak teröre evet demek mi Sayın cumhurbaşkanı yakışır mı size bu” dedi.

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Şehit babası Mustafa Çakır ise, “Oğlum şehit olalı 23 yıl bitti. 23 senedir kim olursa olsun o teröristlerle oturup pazarlık edenlerin Allah belasını versin” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Çakır, ardından platformdan indi. Baykal ise konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

DHA