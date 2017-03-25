Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "'Hayır' diyen hayır diyecek. Ben 'Hayır' diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir. Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis'i beğenmemiş, dudak bükmüş. Bu anayasayı imzalayanlara sorduğumuzda 'boş kağıda imza attım' diyor. Cumhurbaşkanı üzülmesin. Bu anayasa tek adam anayasasıdır lamı cimi yok. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün bütçesini istediği gibi harcayacak. 700 katrilyonu cumhurbaşkanı harcayacak. Danışmayacak" dedi.

Baykal: Ben ‘Hayır’ diyorum. Bana ‘terörist’ diyecek olanın da alnını karışlarım

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "'Hayır' diyen hayır diyecek. Ben 'Hayır' diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir. Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis'i beğenmemiş, dudak bükmüş. Bu anayasayı imzalayanlara sorduğumuzda 'boş kağıda imza attım' diyor. Cumhurbaşkanı üzülmesin. Bu anayasa tek adam anayasasıdır lamı cimi yok. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün bütçesini istediği gibi harcayacak. 700 katrilyonu cumhurbaşkanı harcayacak. Danışmayacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, “Aydınlık bir Türkiye için ‘Hayır'” çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABER Baykal: 'Hayır' diyen teröristtir... Bu ne biçim iştir...

“BİZİM YÜZYILLIK GELENEĞİMİZ. SİYASİ KUTSALIMIZ”

Meclis’in önemine değinen Baykal, “Asırlık bir karar alacağız. Çocuklarımızı etkileyecek. Bu bir siyasi seçim değil. Bu bizim yüzyıllık geleneğimiz. Siyasi kutsalımız. Meclis şu kadar insanın bir araya gelip görev yaptığı organ değil. Milletin iradesinin temsilcisi. O meclis devrilir devrilmez ayrı. Millet kendisini Meclis’te ifade eder. Onu ortadan kaldıracak başka bir güç merkezi yoktur. Aranmamalıdır. Bulunamaz” ifadelerini kullandı.

“BU ANAYASAYI İMZALAYANLARA SORDUĞUMUZDA ‘BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM’ DİYOR”

Baykal, “Bugüne kadar kabul ettiğimiz 4 anayasada da birbirinden farklı da olsa, milletin üstünlüğü, egemenliği felsefesi daima kabul görmüştür. Bu anayasayı kimin hazırladığı belli değil. İmzası olanlara sorduğumuzda ‘boş kağıda imza attım’ diyor. Arkasında siyasi bir güç var. Bu doğrultuda hepsi imza atıyor. Anayasa hazırlanıp önümüze getiriliyor” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Baykal'dan Erdoğan'a tek adam yanıtı

“BU ANAYASA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÜYE 200 ÜLKESİNİN HİÇBİRİNDE YOK”

Baykal, “Bu anayasa, Birleşmiş Milletlere üye 200 ülkesinin hiçbirinde yok. Hayatta, dünyada yok. Tarihimizde de yok. Cumhuriyet öncesinde de yok. Savaşı Meclis yönetmiş” dedi.

“ŞİMDİ BİRİLERİ ÇIKMIŞ İÇİNDEN ÇIKTIĞI MECLİS’İ BEĞENMEMİŞ, DUDAK BÜKMÜŞ”

Baykal, “Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis’i beğenmemiş. Dudak bükmüş. Onunla olmuyor değil seninle olmuyor seninle. Günümüzde kural kanundur ferman değildir. Ferman çağı geçti. 80 milyon adına karar veremez bir kişi” dedi.

İLGİLİ HABER Deniz Baykal'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya jet yanıt

“TEK ADAM DEDİĞİMİZ ZAMAN SAYIN CUMHURBAŞKANI KIZIYOR”

Baykal, “Bütçeyi bir kişi istediği gibi planlayacak. İster saray yapacak. İster Suriyelilere maaş bağlayacak. İster uygun gördüğü şekilde harcayacak. Olmaz böyle bir şey. Millet adına bir temsilcinin söz söyleme yetkisi olmayacak. Tek adam dediğimiz zaman sayın Cumhurbaşkanı kızıyor. Hakaret olsun diye söylemiyoruz. Gerçek. Kendisini yargılayacak olan anayasa mahkemesinin 15 üyesinin bizzat 12’sini yazarsa, 3’nü de Meclis’e seçtirirse kendisini yargılayacak olanları bizzat kendisi oluşturursa yargı denetiminden bahsedilebilir mi? Siz bakmayın o köprülere yazılanları. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak deniliyor. Bu alay etmek alay” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ÜZÜLMESİN. BU ANAYASA TEK ADAM ANAYASASIDIR LAMI CİMİ YOK”

Baykal, “Sayın cumhurbaşkanı üzülmesin. Bu anayasa tek adam anayasasıdır. Hiç lamı cimi yok. Tek adam anayasasıdır” dedi.

İLGİLİ HABER Deniz Baykal'dan o tepkilere cevap!

“BUNLAR MECLİS’İ İÇİNE HAZMEDEMEMİŞ OLANLAR”

Baykal, “Cumhurbaşkanı diyor ki; ‘Tek adam anayasası derseniz Atatürk’e hakaret ederseniz.’ Bak, bak, bak. Atatürk’e tek adamdı diyecek. Atatürk tek adamlığı elini tersiyle itmiş. Başbakanlığı da kaldıralım her şey sizde olsun diyenlere Atatürk, ‘Şaşarım bunu bana teklif edenlere’ demiş. Hayır Atatürk’e hakaret etmeyiz. Atatürk tek adamlığı reddeden adamdır. Meclis’i kuran, yücelten adamdır. Bunun aksini söyleyenler Meclis’i içine hazmedememiş olanlardır” açıklamasında bulundu.

“CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’NİN BÜTÜN BÜTÇESİNİ 700 KATRİLYONU HARCAYACAK DANIŞMAYACAK”

Baykal, “Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘Diyelim ki Cumhurbaşkanı yolunu şaşırdı hata yaptı ne olacak?’ diyor. Soruya kendisi yine cevap veriyor. ‘Millet hesabı sorsun’ diyor. Millet hesabı taş, sopa ile mi soracak? Sokaklara dökülerek mi soracak? Nasıl soracak? Millet hesabı sordu işte ‘Arap Baharı’ vesilesiyle. Ortadoğu ülkelerinde yaşadığımız olaylar bu. Millet hesabı siyaset, hukuk ile sorar. Hesabı soracak hukuk mercilerini millet yaratır. Bizzat millet gel buraya diyemez. Çiftçi sana sorduğunda ‘Al ananı da git diyorsun.’ Cumhurbaşkanı Türkiye’nin bütün bütçesini istediği gibi harcayacak. 700 katrilyonu cumhurbaşkanı harcayacak. Danışmayacak” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Baykal: CHP için değil, Türkiye için buradayım

“BEN ‘HAYIR’ DİYORUM. BANA ‘TERÖRİST’ DİYECEK OLANIN DA ALNINI KARIŞLARIM”

Baykal, “‘Hayır’ diyen hayır diyecek. Ben ‘Hayır’ diyorum. Bana ‘terörist’ diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir” dedi.

“BIRAK YARINI SEN CANINI KURTARMAYA ÇALIŞIYORSUN”

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “15 yıldır iktidardasınız ne istikrarından bahsediyorsun. Bırak yarını sen canını kurtarmaya çalışıyorsun. Ortalık allak bullak bir sürü konularda yarın değil istikrar dediği benim denetimim dışında bir siyaset şekillenmesin. Bu anayasa daha iyi bir gelecek vaat ettiği için değil. Bu belli çevrelere hakim olan korkuları bertaraf etmek için planlanmış bir anayasadır” dedi.

“1 MART TEZKERESİNİ MECLİS ENGELLEDİ”

1 Mart Tezkeresi’ni Meclis’in engellediğini hatırlatan Baykal, “1 Mart Tezkeresi’ni Meclis önledi. Başkanlık olsaydı o tarihte Türkiye o askerlerin işgali altında değil miydi? Ortadoğu savaşının hem cephesi hem karargâhı haline düşmüş değil miydik? Bütün komşularımız ile kanlı bıçaklı hale dönüşmemiş miydik?” diye sordu.

İLGİLİ HABER Baykal'dan flaş açıklamalar

“2010 YILINDAKİ EFERANDUM İLE DEVLETİ FETÖ’YA TESLİM ETTİN SONUCU DA 15 TEMMUZ’DUR”

Baykal, “Ne mahkeme ne Meclis her şey sana ait diyebilir miyiz? FETÖ olayı nasıl gelişti? Kim yaptı FETÖ’yu? 2010 yılında bir referandum yaptık. O referandum ile devleti FETÖ’ya sen teslim ettin. Yüksek yargı onların eline geçti. O referandumun sonucu 15 Temmuz’dur. Şimdi 15 Temmuz’u kendi siyasi çıkarları için pazarlamaya çalışıyor. Kim onları o noktaya getirdi. ‘Birlikte yürüdük ne istediniz de vermedik’ diyen siz değil miydiniz? Yeter artık. Yeter artık. Olay sıradan bir siyaset olayı değil. Devletin kaderi. Bu kadar vahim yanlışlar yapmış bir zihniyete o yetkiler verilir mi?” diye sordu.

“DENİZ FENERİ’NİN DE 17-25 ARALIK’IN DA HESABINI VERECEK”

Baykal, “Hukuk devleti olacak. Hesap verilebilir olacak. Deniz Feneri’nin de 17-25 Aralık’ın da hesabını verecek. Bu anayasa olursa mahalli lige düşeriz. Herkesin emeğine yazıktır. Mustafa Kemal’e ayıptır, yazıktır, günahtır” diye konuştu.

“MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜR. O BALON SÖNDÜ”

Baykal, “Terörle korkutmaya çalıştılar olmadı. Hollanda’dan bir ateş alıp oradan acaba milleti yönlendirme imkanı var mı diye baktılar. Olmadı, işlemedi. Çok büyük ekonomik bedeli oldu. Oradaki insanlar çok ciddi sorun içinde. Komşuları kuşkuyla bakıyor. Huzur içindeydiler. Huzurları kaçtı. ‘Dönmek zorunda kalır mıyız?’ diye düşünüyorlar. ‘İçeride oyları artırabilir miyim?’ diye düşündüler. Arttıramazsın. Millet her şeyi görür. O balon söndü. Patladı balon” ifadelerini kullandı.

“EVET’ DEVLET KAMPANYASI ‘HAYIR’ DA MİLLET KAMPANYASI”

Baykal, “‘Evet’ kampanyası resmi bir kampanya. Devlet kampanyası. ‘Hayır’ kampanyası da millet kampanyası. Milletin kampanyası. 16 Nisan’da inşallah göreceğiz devlet mi millet mi? İnşallah ‘Hayır’ milletimizin zaferi olacak” dedi.

“EYALET KURMA ANAHTARI CUMHURBAŞKANIN ELİNDE”

Baykal, “Eyalet kurma yetkisi, anahtarı cumhurbaşkanının elinde. Kullanır kullanmaz. ‘Eskidendi şimdi öyle düşünmüyor’ deniliyor. Peki yarın ne düşünecek? Sen anahtarı teslim ediyorsun” açıklamasında bulundu. DHA