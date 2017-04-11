Baykal: Milletin egemenliği yok ediliyor

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Adana’da Mahfesığmaz Semtindeki Kapalı Semt Pazarında konuştu. 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' sloganlarıyla karşılanan Baykal, 16 Nisan’daki referandumda oylanacak Yeni Anayasa Tasarısıyla ülkenin “Tek adam rejimi”ne sürüklenmek istendiğini söyledi.

“Bu Anayasa işi nereden çıktı. Türkiye'de sorun mu yok? Cumhurbaşkanı, Başbakan neden aylardır yollarda, milletin böyle bir talebimi mi var. Siz ‘Hiçbir derdimiz sorunumuz yok böyle bir Anayasa mı istiyoruz' dediniz?” diyen Deniz Baykal, Cumhuriyet tarihinde yapılan bütün Anayasaların hepsinin temel taşının “Milletin Egemenliği” ilkesini olduğunu hatırlattı. Baykal, “Bütün Anayasalarda “Milletin egemenliği, Meclisin üstünlüğü' anlayışı yatıyordu. Ancak bu anayasa ile Türkiye'nin omurgası olan, temel tarihi gerçek ortadan kalkmış, egemenlik milletten alınmış, tek

adama veriliyor. Bu millet egemenliğini milletten alıp tek adama aktarma girişimidir. Tek adam anayasasıdır” dedi.

Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclisin yetkisinde olan kanun çıkarma işini önemli ölçüde tek kişiye transfer ediyor. Kanunla düzenlemesi gereken konular tek adamın iki dudağı arasında kararname ile düzenlenecek. Bakanlıkları isterse kapatabilecek yeni bakanlıkları kuracak. Bakanlıklarda çalışanların görevini sona erdirebilir. Yeni bakanlıkta kimlerin çalışacağına karar verebilir. 700 katrilyonluk bütçenin nereye harcanması gerektiğine tek adam karar verebilir. İsterse bu anayasaya ‘Evet' denilirse 3 milyon Suriyeli'yi vatandaşlığa alabilir ve maaşa bağlayabilir.' Bu memurlar devlete yük onları

sözleşmeli personel haline dönüştüreyim, işime geleni alayım işime geleni almayayım' diyebilir.”

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“Ben buraya partim adına gelmedim. Ben buraya Türkiye Cumhuriyetini içine sindirmiş, Mustafa Kemal'i içine sindirmiş, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ruhunu hücrelerine sindirmiş bir bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sorumluluk duyduğum için geldim” diyen Baykal, “Bu parti konusu değil. Bu Türkiye konusudur” dedi.

“300'ÜN İÇİNDEN 400'Ü NASIL BULACAĞIZ”

Tasarının, Cumhurbaşkanını hesap sorulamaz hale getireceğini kaydeden Baykal, “Hesap sorulamayacak. Çünkü Meclisin soru sorması yetkisi, gensoru, güvenoyu, sözlü soru sorma hakkı kaldırıldı. ‘Suç varsa mahkemeye git' diyorlar. Nasıl gideceğiz, 600 kişilik Meclis'te 400 milletvekili ‘Evet suç var' diyecek. İktidar partisinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olan kişiye Mecliste 400 milletvekili nasıl karşı çıkacak. Zaten 300 milletvekilini Cumhurbaşkanını yazmış, o 300'ün içinden 400 milletvekili çıkar mı? Bu matematiğe bile aykırı. Bu milletle alay etmektir” dedi.

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Baykal; şöyle devam etti:

“Habur'da bu milletin evlatlarını şehit edenleri hakimler, savcılar kucaklayıp karşılamadılar mı? Savcılar pişmansınız değil mi dedi ‘Hayır pişman değiliz. Öcalan talimat verdi geldik Ne yaparsanız yapın” dediler. Demek Öcalan bizimkilere de talimat vermiş ki kıllarına bile dokunamadılar. Oslo müzakerelerinde PKK'lılarla müzakere ettiler. Güneydoğu'yu PKK'lılara bıraktılar. PKK tünel kazdı, köprüler yıktı, duvarları yıktı, silahı, bombayı cephaneleri yerleştirdi, sonra kavga çıkınca aylarca sokağa çıkma yasağı koydu. 355 bin vatandaşımızı evini bıraktı kendisine yaşayacak yer baktı, Anadolu'nun içine geçti, bir kültür çiğnendi, aylarca bölgesel bir iç savaş yaşamak zorunda kaldık, sadece Nusaybin'i geri alabilmek için 74 evladımızı şehit

verdik. Şimdi ‘Bana her türlü yetkiyi verin, istediğimi yapayım' diyen bir insana ‘Arkadaş gel sen istediğini yap, Meclisi de anayasayı da sana verdim, televizyonu basın emrine al'mı diyeceğiz?”

FETÖ'YÜ KİM EMZİRDİ?

“FETÖ'yü kiml besledi, büyüttü, kim emzirdi, ‘Ne istediniz de vermedik?' kim dedi. Böyle bir insana 80 milyonun kaderi verilir mi? Bu bizim aklımıza saygısızlık değil mi? 2011 Referandumuna karşı çıktık. Yapmayın yanlıştır dedik. O zaman da inatla ‘Evet' diyorlardı ne oldu. Onlar aldık zannediyorlardı ama kaptırdılar. Devleti, orduyu, emniyeti, adaleti kaptırdılar. Eğer 2011 referandumu ‘Hayır'la sonuçlansaydı 15 Temmuz darbe girişimi olur muydu? 1 Mart 2003 teskeresi sırasında bu tek adam rejimi yürürlükte olsaydı teskere reddedilebilir miydi, savaşan göbeğindeydik, Türkiye'de parçalanmıştı. Şimdi bu hataların hepsinden daha büyük bir hata kapıda bekliyor. Buna ‘evet' dediğiniz anda bütün bu felaketlerin daha büyüğünü kabul etmiş

olacağız.

TÜRKİYE SÜPER LİG'DEN MAHALLİ LİGE DÜŞECEK

Türkiye tarihi boyunca saygı gördü. Türkiye olarak Dünya Süper Liginde yer aldık. Bu Anayasa geçerse Türkiye Süper Lig'den çıkacak Mahalli Lige düşecek. Onlar medeni memleketler. Medeni memleket demek hukuk işliyor, adalet işliyor, yargı bağımsız, iktidar sahipleri hesap verebiliyor, kadın özgür, eşitlik var, kültür sanat değer görüyor. Barış yurtta ve dünyada egemen olsun demektir.”

KENDİ DEVLETLERİNİ KURACAKLARMIŞ

Cumhurbaşkanın Başdanışmanı’nın “16 Nisan'da halkımız kendi devletini inşa etmeye başlayacak” dediğini hatırlatan Deniz Baykal, “Bu anayasa sıradan bir anayasa mı rejim değişikliği mi diye tartışılıyordu. Şimdi, belli oldu. Başdanışman ‘Yeni bir devlet kuruyoruz' diyor. Şu ana kadar ki devlet halkın devleti değil miydi? Peki Mustafa Kemal'in kurduğu devlet neyin devletiydi, Milli Mücadelenin, şehitlerimizin, gazilerimizin devleti değil miydi? Bu anayasadan ‘Evet' çıkarsa, Bütünşehir'den eyalet uygulamasına doğru bir açılım yapılacak. Yeni Anayasadaki 16. maddenin içine gizlemişler.' Evet' derseniz Türkiye'de yönetim düzeyini eyalete dayandırabilecek bir yetkiyi Cumhurbaşkanının bir kararnamesi ile ile vermiş olacaksınız. ‘Evet' diyecek olanlar yarın Türkiye'de eyalet kurulursa sakın şaşırmayın, senin ‘Evet'inle o olacak. Eyalet olursa Irak'ın Suriye'nin başına gelen bölünmeler bizim de başımıza gelecektir” diye konuştu.