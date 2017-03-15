Baykal’dan AKP’ye sert Hollanda çıkışı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu. Hollanda ile yaşanan krizde Türkiye'nin suçlu olduğunu ileri süren Baykal, Türkiye'nin savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu. Hollanda ile yaşanan krizde Türkiye'nin suçlu olduğunu ileri süren Baykal, Türkiye'nin savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Baykal, Hollanda’da Bakan Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edilmesinden ve yaşanan krizlerden Türkiye’nin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Deniz Baykal’ın açıklamaları:

Orada Bakanlarımıza bunun yapılması benim canımı sıktı ama buna kim sebep oldu? Türkiye’yi bu krize kim soktu? Yani burada haklı mıyız biz? Haklıysak neden çıktık oradan niye geri gönderildik. Sınır dışı edilmeyi niye kabul ettik o zaman?

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“SAVUNACAK YANLARI YOK”

Haber vermeden Almanya topraklarından giriyor toplantı yapmak için. Bunları bırakın bunları savunacak bir yanımız yok. Böyle bir sıkıntılı tablo var. Bu yanlış devlet yönetimidir. Bu yanlış dış politika yönetimidir ve bunun ağır bedelleri var.

“GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZ BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK”

Bunun sonucunda orada yaşayan 465 bin Türk kökenli insanlar sıkıntıya girdi. Birden bire Türkiye kamuoyunda husumet hedefi haline döndü. Orada yaşayan insanlar bunun bedelini ödeyecek.

“MÜLTECİLERE İNANILMAZ PARALAR HARCIYORUZ”

“4 önlem açıklandı. Büyükelçiye gelme dedik. Yüksek düzey toplantı yasak dedik. Diplomatik uçuşa izin yok dedik. Adamlar diyor ki bizim diplomatik uçağımız yok diyor. Ben normal uçaklarla gidiyoruz diyor. Birde Hollanda Dostluk Birliği kapandı. Hollanda Başbakanı uygundur diyor. Bize yaşatılan bu mualemede haklıysak bunlar yetmez. Bu başbakanın politikası. Dediler ya bunu toparlayalım. Şimdi sakin olalım. Fevkalade etkisiz önlemler alalım dediler. Karar bu başka bir şey yok. Ekonomik önlemler alırız ee al. Ee onları düşünüyoruz düşünmeye devam et. Böyle önlemler bir kere kullanılır. Avrupa’nın başına ciddi derde açar bu. Biz 4 milyona kadar çıkan mülteciyi Türkiye’de barındırıyoruz daha büyük katkı olur mu? Biz Avrupa’ya gitmelerine engel oluyoruz. Onlara muazzam para harcıyoruz. Bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıyoruz. Aklı başında herkes tedirgin. En önemli nokta bu. Bunlar doğru hesaplar değil. Buraya neye geldik ya. Elbette ben de hırslandım ama bunu giderirken dert açmayalım. Rusya ile kriz nasıl sona erdi? onlar biz de üzüldük dediler. Başkonsolosluk kapandı. Bir süre sonra unutulur. Artık inandırıcılığı kalmadı hükümetin. Muazzam kavga çıkarıyor sonra geçiştiriyor. Bu arada ne oluyor Türkiye saygınlığını kaybediyor.”

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“VİZE HAYAL”

Vize alacaktık bunlar falan noktalandı. Bitti, hayal artık. Kendi kendimize ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Turizm en büyük darbeyi yedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ‘PARTİCİLİK’ YAPILACAK BİR KONUM DEĞİLDİR”

Başkanlık sistemiyle ilgili de konuşan Baykal şöyle devam etti;

“Cumhurbaşkanlığı particilik yapılacak bir konum değildir. Türkiye cumhurbaşkanı seçme sorunu ile karşı karşıya gelince biz bir AKP’li seçilebilir ama seçilecek olan kişinin iktidar odağındaki militan biri olmamalı anayasamıza göre iddialı bir siyasi kimliğin, partici bir kimliğin cumhurbaşkanlığında olmaması lazım. Anayasamız bunu öngörmüyor. Özal ile Demirel başka bir düzeye çıkmışlar. Onlar da tartışıldı. Ama yani Demirel en son artık sonra siyaset yapmadı. Oraya gerçekten ununu elemiş eleğini asmış belli bir olgunluk noktasına gelmiş biri olabilir. Özal da bir de oy oranı konusu vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında mutabakat olması gerekiyor. Meclis Başkanı seçimi oldu biz Köksal Toptan’ı oy birliğiyle seçtik. Bu konu gündeme gelince dedim ki bir AKP’li olabilir uzlaşarak bunu yapalım.”