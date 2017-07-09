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Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret!

CHP Antalya milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nu gece yarısı karavanda ziyaret etti.

Edda SÖNMEZ
00:209 Temmuz 2017
Gündem
Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret!
CHP Antalya milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nu gece yarısı karavanda ziyaret etti.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı karavanda buluştu.

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Kılıçdaroğlu’nun Kartal Dragos Meydanı’ndaki karavanında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Ziyarette, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın da bulunduğu görüldü.

 

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Baykal’ın bugün düzenlenecek olan mitinge katılacağı da öğrenildi.

Son güncelleme: 00:5009.07.2017
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