Baykal’dan referandum yorumu: Yüzde 50 yetmez!

CNN TÜRK ekranlarından yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bize yüzde 50 yetmez asgari yüzde 70 oyla geçmesi lazım" dedi.

Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Deniz Baykal yaptığı konuşmada, “Yüzde 50’yi geçti mi Anayasa değişikliği kabul görüyor. Bir kota lazım. Yüzde 50 yetmez. Yani bu bütün toplumu kucaklayacak bir metin olabilmesi için asgari yüzde 70 oyla geçmesi lazım” dedi.