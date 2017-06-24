Bayram namazı saat kaçta: Türkiye bayrama hazırlanıyor! Bayram namazı vakitleri (2017)

Türkiye tüm şehirleriyle bayrama hazırlanıyor. Heyecanla bayramı bekleyen yurttaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunu soruyor. Şimdiden Google üzerinde "Bayram namazı saatleri" araması en çok yapılan aramalar arasına girdi. Tüm illerimiz ve ilçeler için bayram namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. Bayram namazı saatlerinin yanında, ziyaretler gerçekleştireceğimiz bayram günlerinde hava durumunun nasıl olacağına dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Bayram geldi, herkesi bayram telaşı başladı. Bayram sabahı birçok vatandaş bayram namazına akın edecek. Camiler bayram namazı kılmak için gelen vatandaşlarla dolup taşacak. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Coğrafi uzaklıklardan ötürü bayram namazı saati tüm şehirlerimiz için değişmekte. Haberimizde 81 ilimizin bayram namazı saatini bulabilirsiniz, bunun yanında özel olarak ilçelerin bayram namazı saatlerine ulaşmak isterseniz haberimizin devamında bulacağınız link sayesinde, Diyanet’in bayram namazı saatleri sayfasına ulaşarak, şehir ve ilçe seçiminizi yapıp bayram namazı saatlerine erişebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (TÜM TÜRKİYE)

Adana: 06.04

Adıyaman: 05:50

Afyon: 06:18

Ağrı: 05:26

Amasya: 05:53

Ankara: 06:06

Antalya:06:22

Artvin: 05:27

Aydın: 06:31

Balıkesir:06:27

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.32

Çankırı: 06.02

Çorum: 05.57

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.42

Gümüşhane: 05.39

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Isparta: 06:21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kars: 05.24

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

K.Maraş: 05.56

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla:06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.44

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.52

Sivas: 05.50

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.51

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Şanlıurfa: 05.49

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.07

Aksaray: 06.05

Bayburt: 05.36

Karaman: 06.12

Kırıkkale: 06.04

Batman: 05.38

Şırnak: 05.34

Bartın: 06.04

Ardahan: 05.24

Iğdır: 05.22

Yalova: 06.19

Karabük: 06.04

Kilis: 05.57

Osmaniye: 06.00

Düzce: 06.11

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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayram tatilinin gelmesiyle tatilciler yollara düştü. Bayramda tıkanan yollara sıcak havalar da eklenince tatil çileyle başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında gölgede 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, güneş altında 50 derecelere yaklaşacak. Ramazan Bayramı tatili süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra Alçak basıncının etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden Yurdumuzda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar’da 30 – 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya’da 35 – 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 25 – 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 39 – 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Tatilcilerin akın ettiği Bodrum'da dün uzun trafik kuyrukları oluştu, sıcaklıkların yarından itibaren daha da artması bekleniyor. Tatil için yoğunlukla ziyaret edilen ilçelerden olan Ayvalık'da sıcaklıklarla boğuşacak, sıcaklıkların gölgede 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Önemli turizm ilçelermizden olan Fethiye'de 40 dereceye yükselecek olan sıcaklıklar hafta ortasına kadar aynı seviyede seyredecek.