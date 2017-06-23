Bayram namazı saatleri: Antalya’da bayram namazı saat kaçta?

Türkiye bayrama hazırlanıyor, birçok vatandaşlar tarafından bayram namazı saatleri merak ediliyor. Akdeniz Bölgesi şehirlerimizden olan Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm Türkiye'nin bayram namazı saatleri listesini ve Antalya bayram namazı saatlerini haberimizde yer alan listede bulabilirsiniz. Ayrıca bayram namazının nasıl kılınacağına dair detaylar da haberimizde...

Bayram geliyor birçok kişi heyecanla bayram gününü bekliyor. Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Antalya ilimizin önemli camileri ve il il bayram namazı saatleri.

ANTALYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Güney illerimizden olan Antalya’da bayram namazı Diyanet’in belirlediği saat olan, 06:22’de kılınacak. Tüm illerin bayram namazı saatlerine aşağıdaki habere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ANTALYA’NIN BAZI ÖNEMLİ CAMİLERİBalibey Camii: Balibey Mahallesi'nde, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bu eser, II. Beyazıt devrinin akıncı beylerinden Malkoçoğlu adı ile de tanınan Balibey tarafından 15.yy'da yaptırılmıştır. Kare planlı ve iki şerefeli bir minaresi olan cami, 1964 yılında restore edilmiştir.

Tekeli Mehmet Paşa Camii: 18. yy'da yapılan bu cami, eski Kalekapısı civarındadır. çç kubbeli bir son cemaat yeri vardır, içi nakışlarla ve renkli camlarla süslü olan cami, bir minarelidir.

Balibey Camii: Hamidiye ve Şarampol Camisi olarak da isimlendirilen bu cami, Muratpaşa mahallesinde, Matbaa sokak, Cumhuriyet İlkokulu yanındadır. Cami 1908 yılında inşa edilmiştir. Kurşunla kaplı olan minaresini Sultan Reşad yaptırmış olup, eser 1975 yılında Vakıflar Müdürlüğü'nce restore ettirilmiştir.

Kesik Minare Camii: Mimari yapısı eserin 19 yy'da yapıldığını göstermektedir. Ancak kimin tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Balibey mahallesi, Kavaklı Sokağı'ndaki bu caminin minaresinin üst kısmı eskiden olmadığı için bu adı almıştır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.