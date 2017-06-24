Bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta? (RAMAZAN BAYRAMI 2017)

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce tüm Türkiye bayram namazına hazırlanıyor. İşte tüm illerimizin bayram namazı vakitleri...

Bayram için bekleyiş sona erdi, mübarek Ramazan ayı sonlandı ve İslam alemi Ramazan Bayramı’na erişti. Ramazan Bayramı için ziyaretler, kutlamalar Bayram namazının ardından başlayacak. Bayram namazı için sabah erken vakitlere saatlerini kuracak olan vatandaşlar şimdiden bayram namazı saat kaçta aramaları yapıyor. Bayram namazı her ilimizde farklı saatlerde kılınacak, il merkezlerine uzak olan bazı ilçelerde ise namaz saatleri ufak farklılıklar içerebilmekte. Yukarıda yazan tüm illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Bulunduğunuz ilçenin bayram namazı saatini öğrenmek için Diyanet tarafından hazırlanan bayram namazı saatleri robotunu kullanabilirsiniz. İlçelerin tümünü içeren bayram namazı saatleri linkine aşağıdaki il il bayram namazı listesinin altından ulaşabilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI LİSTESİ

Adana: 06.04

Adıyaman: 05:50

Afyon: 06:18

Ağrı: 05:26

Amasya: 05:53

Ankara: 06:06

Antalya:06:22

Artvin: 05:27

Aydın: 06:31

Balıkesir:06:27

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.32

Çankırı: 06.02

Çorum: 05.57

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.42

Gümüşhane: 05.39

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Isparta: 06:21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kars: 05.24

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

K.Maraş: 05.56

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla:06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.44

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.52

Sivas: 05.50

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.51

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Şanlıurfa: 05.49

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.07

Aksaray: 06.05

Bayburt: 05.36

Karaman: 06.12

Kırıkkale: 06.04

Batman: 05.38

Şırnak: 05.34

Bartın: 06.04

Ardahan: 05.24

Iğdır: 05.22

Yalova: 06.19

Karabük: 06.04

Kilis: 05.57

Osmaniye: 06.00

Düzce: 06.11

İLÇELER İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ LİNKİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

– 1 Eylül 2017 – Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

– 2 Eylül 2017 – Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

– 3 Eylül 2017 – Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

– 4 Eylül 2017 – Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün