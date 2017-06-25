Bayramda hava durumu: Bayram kavurucu sıcaklarla geçiyor!

Bayram tatilini fırsat bilen birçok kişi tatil bölgelerine akın etti, bayram tatiline denk gelen sıcaklar tatilcileri bezdirdi. Kavucuru sıcaklar meydanların boş kalmasına neden oldu.

Bayram tatili sıcaklarla geldi, tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar sıcaklarla mücadele etmek zorunda kaldı. İstanbul’da gölgede 28 derece civarında seyreden sıcaklıklar tatil bölgelerinde gölgede 35 derecenin üzerine çıktı.

İZMİR YANIYOR

Güneş altındaki sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı sıcaklar İzmir’de meydanların boş kalmasına neden oldu. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar aynı şekilde sürmesi bekleniyor. Saat 12’ye kadar meteoroloji verileri İzmir’de hissedilen hava sıcaklıklarını 41 derece olarak gösterdi. Öğlen vakitlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklıkları birkaç derece düşse de kavurucu sıcaklar etkisini kaybetmedi.

İzmir’de saatlik hava sıcaklıklarına göre akşam güneş battıktan sonra dahi hava sıcaklıkları 30 derecenin çok az altına inebiliyor. Sıcak hava etkisini gece de sürdürüyor.



Yüksek sıcaklıklar birçok kişinin kapalı alanları tercih etmesine neden oldu. İzmir’in en merkezi noktalarından olan Konak ve Alsancak boş kaldı.

YÜKSEK SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TATİL BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

ANTALYA

İZMİR

BODRUM



