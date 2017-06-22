Bayramda hava nasıl olacak? 2017 (Ramazan Bayramı hava durumu)

Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu bayramda tatil yapacak ve yakınlarını ziyaret edecek milyonlarca kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı'nda hava durumu...

Uzun bir süredir beklenen Ramazan Bayramı nihayet geldi çattı. Milyonlarca vatandaş bayram tatilini geçirmek ve yakınlarıyla hasret gidermek için yollara düşmeye hazırlanıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı hava durumu…

METEOROLOJİ’DEN TATİLCİLERE MÜJDE

Ramazan Bayramı’nı kıyı bölgelerde geçirmeyi düşünen tatilciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla büyük bir mutluluk yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25-26-27 Haziran tarihlerinde yaşanacak Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde yağış beklenmediğini ve bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

MGM, Türkiye'de bir süredir havaların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle ilgili olarak da; havaların ülke genelinde bu kez mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyredeceğini belirtti.

BAYRAMDA BÜYÜK İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İstanbul: 33

Ankara: 33

İzmir: 36

Bursa: 34

Adana: 35

Antalya: 35

Gaziantep: 34

Kayseri: 32

Konya: 32

Mersin: 34