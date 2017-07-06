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Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sabaha karşı yangın

İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 4 katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastalar ise tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

08:496 Temmuz 2017
Gündem
Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sabaha karşı yangın
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 4 katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastalar ise tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nin nöroloji bölümünün bulunduğu 4’üncü katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yangın nedeniyle panik yaşanırken, hastane personelleri tarafından hastalar binadan tahliye edildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Hastanenin 4’üncü katında yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, Bir süre dışarıda bekletilen hastalar ise başka bir bloğa götürüldü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

(DHA)

Son güncelleme: 08:5106.07.2017
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