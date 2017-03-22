BBC Arapça muhabirinin zor anları

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarını haberleştiren BBC muhabiri, canlı yayında zor anlar yaşadı. Bir grup genç, alandan ayrılmak isteyince BBC kamerasının kadrajına girdi. Muhabir yayını toparlamaya çalıştı ancak gençler olan bitenden bihaber kendi aralarında tartıştı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarını haberleştiren BBC muhabiri, canlı yayında zor anlar yaşadı. Bir grup genç, alandan ayrılmak isteyince BBC kamerasının kadrajına girdi. Muhabir yayını toparlamaya çalıştı ancak gençler olan bitenden bihaber kendi aralarında tartıştı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Diyarbakır’da dün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Demokrat Toplum Kongeresi (DTK) ve Halkların Demokrasi Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz kutlamaları, her yıl olduğu gibi merkez Bağlar İlçesi’ndeki Nevruz Parkı’nda yapıldı. 124 bin metrekarelik park alanının büyük kısmı dolarken, polis kutlama için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Alana sadece üzerinde Kürtçe ‘Na’ (Hayır) yazılı olan pankart, bayrak ve flama alındı. HDP’nin tutuklu eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın mesajlarının okunduğu kutlamalarda, Ahmet Türk ve Osman Baydemir de konuşma yaptı.

BBC MUHABİRİNİN ZOR ANLARI

Yerli ve yabancı birçok gazeteci de Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarını yerinde takip etti. Bunlardan birisi de BBC Arapça muhabiri Shahdi Alkashif’ti. Ancak Alkashif canlı bağlantısı sırasında zor anlar yaşadı. BBC muhabiri bağlantısını sürdürken alanda bulundukları yerden ayrılmak isteyen bazı kişiler, gazeteciler için ayrılan platforma girince canlı yayında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kameranın kadrajına giren gençlerin kendi aralarında da tartıştıkları gözlendi. Grubun ‘devamının’ gelmesi üzerine ise yönetmeninin uyarısıyla muhabir yayınını sonlandırmak zorunda kaldı.

BBC MUHABİRİNİN ÇOCUKLARI YAYINI BASMIŞTI!

Diyarbakır’daki bu ‘tarihi yayın’ akıllara geçtğimiz günlerde canlı yayında çocuklarının baskınına uğrayan BBC muhabiri Robert Kelly’nin ‘hallerini’ getirdi.