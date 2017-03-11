BBP Sivas teşkilatından ‘evet’ kararına tepki

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, genel merkezleri tarafından alınan 'Evet' kararına tepki göstererek, "Genel merkezin vebaline ortak olmayacağız. Orucunu bozanlar kefaretini kendi ödemeli, bizleri bu kefarete ortak etmemeli" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 16 Nisan’da yapılacak refarandumda partisinin ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklaması Sivas’ta tepkiyle karşılandı.

Sivas’taki parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Uğur Bulut, şöyle konuştu: “Hayır’ oyu verecekler de, ‘Evet’ oyu verecekler de bizimdir. Yıllar boyu aynı çilelere ram olup (boyun eğip), aynı sıkıntıları hep birlikte çekmişlerdir. Partimizin içine fitne sokulmaya çalışılıyor, biz bu fitneye asla ve asla müsade etmeyeceğiz. Son günlerde ‘evet-hayır’ ekseninde yapılan tartışmalar bizleri ziyadesiyle üzmüş ve yıpratmıştır. Bizler partimize her daim sahip çıkacağız. Gün, partimizin birlik günüdür. Gün, partimize sahip çıkma günüdür. Ancak genel başkanın aldığı kararı taşımayacağımız ortadadır. Sivas teşkilatları olarak genel merkezin vebaline ortak olmayacağız. Orucunu bozanlar kefaretini kendi ödemeli, bizleri bu kefarete ortak etmemeli. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleriyiz. BBP Sivas İl Teşkilatları olarak bundan böyle hiçbir polemiğin içerisine girmeyeceğiz.”

DHA