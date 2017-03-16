BBP’de Beykoz İlçe Teşkilatı feshedildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Beykoz İlçe Teşkilatının feshedildiği bildirildi.

BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BBP Beykoz İlçe Teşkilatımız yönetim kurulu ile birlikte, süreklilik ve mütemadilik arz eder bir şekilde parti politikalarımıza, parti içi disiplin ve hiyerarşi kurallarımıza, müesses ve kadim ahlaki değer ve kurallarımıza aykırı söz ve eylemleri nedeniyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın 14.03.2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararıyla feshedilmiştir.” denildi.

BBP Beykoz ilçe teşkilatı bir bildiri yayınlayarak Genel Başkan Mustafa Destici’yi istifaya çağırmıştı. Bildiride teşkilatın referandumda ‘hayır’ diyeceği belirtilmişti.