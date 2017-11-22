Bebeğe İsim Koyma Yüzünden İki Aile Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı 19 saat önce

Osmaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yeni doğan bebeğe isim koyma tartışması meydan savaşına dönüştü. Taşların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada silah da kullanıldı.

BEBEĞE İSİM KOYMA TARTIŞMASI ÇIKTI

Olay, Osmaniye’de Karaboyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden de husumet bulunan iki aile arasında yeni doğan bir bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düştükleri için tartışma çıktı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışma sonucunda ismi öğrenilemeyen bebeğin annesi baba evine gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri de karıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı 23 yaşındaki Musa Çeçan, av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.