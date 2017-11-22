Bebeğe isim koyma kavgasında öldü!

Osmaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma meselesinden çıkan kavgada hayatını haybeden Musa Çeçan'ın cenazesi toprağa verildi.

Karaboyunlu Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Emine Çeçan yeni doğan bebeklerine babasının ‘Hasan’ ismini koymak istedi. Kocası Niyazi Çeçan ise babası Nuh’un adını koymak istedi. Çift arasında bu yüzden tartışma çıktı. Bebeğe isim koyma tartışması yüzünden eşinden dayak yediği ileri sürülen Emine Çeçan babasının evine gitti.

Yeni doğan bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düşen iki aile arasında da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri karıştı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı Musa Çeçan (23) av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan 7 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Musa Çeçan’ın cenazesi bugün Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Hayatını kaybeden askerin kız kardeşi, kardeşine ait asker üniforması ve şapkası ile cenazede gözyaşlarına boğuldu.

İHA