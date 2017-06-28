Bebeğini emzirirken ölen anne ve oğluna hazin tören

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dün tatil dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitiren 26 yaşındaki Hümeyra Kurt ile 5 aylık oğlu Yusuf, Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Tedavi altındaki yaralı eşi Serkan Kurt'un katılamadığı cenaze töreninde sinir krizi geçiren Hümeyra Kurt'un yakınları, güçlükle sakinleştirildi.

Bursa’da özel bir okulda anasınıfı öğretmenliği yapan Hümeyra Kurt, özel bir şirkette çalışan Serkan Kurt ile 7 Eylül 2014´te evlendi. 5 ay önce dünyaya gelen çocuklarına Yusuf adını koyan çift, Ramazan Bayramı tatili için Edirne’de oturan akrabalarını ziyarete gittiler. Bayramın son günü olan dün deniz yolu ile Balıkesir’in Erdek ilçesine gelip buradan karayolu ile Bursa’ya geçmek üzere yola çıkan Serkan Kurt’un kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi Karasu Kavşağı’nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Hümeyra Kurt olay yerinde ölürken, ağır yaralanan 5 aylık oğlu Yusuf kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Serkan Kurt ile Hümeyra Kurt’un annesi 52 yaşındaki Ayşe Ulusoy tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Hümeyra Kurt ile oğlu Yusuf’un cenazeleri bugün öğlen Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan Koşukavallı Hacı Halil Üstün Camii’ne getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde sinir krizi geçiren Hümeyra Kurt’un yakınları, güçlükle sakinleştirdi. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Alaşar Mezarlığı’nda toprağa verildi. DHA