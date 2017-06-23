‘Bebek arabasını kaldırın yada inin’ dedi ‘Başlarına para fırlattı’ yetmedi ‘küfretti’

İstanbul Bahçelievler'de bir minibüs sürücüsü, çocuk arabası sebebiyle 3 kadın yolcuyu "İnin aşağıya" diyerek araçtan indirdi. Duruma sinirlenen genç kız minibüsün camına vurarak tepkisini gösterince ağır küfürler eden minibüsçü yoluna devam etti.

Olay saat 19.00 sıralarında Şirinevler’de meydana geldi. İçinde 3 yaşında bir çocuğun uyuduğu bebek arabasıyla minibüse binen anne ve 2 kızı ücretlerini ödedi.

Daha sonra ücretlerini ödeyen 3 kadın boş olan koltuklara oturdu. Mininüs şoförü aileden küçük çocuğun uyuduğu bebek arabasını kapatmalarını istedi. “Arabayı kaldırın, bebeği kucağınıza alın” diyen sürücünün telebi tartışmaya sebep oldu.

İddiaya göre genç kızlardan biri çocuğu uyuduğunu söyledi. Şirinevler Otobüs Durağı’nda minibüsü durduran sürücü “O zaman paranızı alın, araçtan inin” dedi. Duruma sinirlenen genç kız parayı minibüsçüye geri atarak araçtan indi.

Bu sırada minübüsçü bozuk paraları inen yolcuların üzerine fırlattı. Annesi ve kardeşinin yaladıklarını izleyen diğer bir genç duruma isyan ederek, şoföre bağırmaya başladı. ” Çocuk uyuyordu. İnsanların başına para fırlatılır mı” diye isyan eden genç kız, hareket eden minibüsün camlarına vurmaya başladı.

Bir süre ilerleyen sürücü, geri gelerek genç kıza küfür ederek yeniden yoluna devam etti.

Sinirlenen anne ve kızları, “Böyle birşey olmaz bebek uyuyor” diyerek yaşadıklarını duraktakilerle paylaştılar. Ailenin mimibüs şoföründen şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.