Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Son durum ne?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik bekleyenler heyecana kapıldı.

Bedelli askerlik vatandaşların gündeminden düşmüyor. Gerek sosyal medyadan gerekse çeşitli platformlarda bedelli askerlik konusu çokça dile getiriliyor. Konuya rağbet artınca Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da açıklamalarda bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKIYOR MU?

Kısa ve orta vadede bedelli askerliğin gündemde olmadığın belirten Bakan Fikri Işık, “Terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan Fırat Kalkanı’nı yürüyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem.” şeklinde konuştu.

1 MİLYON KİŞİ BEDELLİ İSTİYOR

Bedelli askerlik beklenti ve talepleri yeniden başladı. 2017’de Bedelli askerlik uygulaması isteyen binlerce genç sosyal medyada örgütlendi. Türkiye’de çeşitli nedenlerle erteli olanlar ile yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlara ilişkin vatandaşların sayısı 1 milyonu buldu. Sosyal medyada #BedelliAskerlik etiketi altında kampanya başlatıldı. Etiket Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar sıralamasına girerken, change.org’taki “2017'de bedelli askerlik istiyoruz” kampanyasına da şimdilik 12 bin imza atıldı.

Kampanyada “AK Parti, CHP, MHP acilen bir araya gelerek, kanayan bu yaraya neşter vurmalılar. Ricamız, 25 yaş ve üstü kişiler için , 15 bin lira bedel ile çıkarılmasıdır. Hem ülke ekonomisi için de doların başını alıp şu günler de iyi bir bütçe sağlamaz mı ? Tüm siyasi partiler bir araya gelip, sorunu çözebilirler. Kimseyi incitmeyecek, küstürmeyecek bir formül bulabilirler” denildi.

Herkese Bedelli Platformu ise bir mesaj yayınlayarak ve bu mesajları milletvekillerine göndererek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir zamandır seçilme yaşının 18’e inmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni anayasa değişiklik teklifinyle seçilme yaşı 18’e iniyor. Peki askerlik sorunu nasıl çözülecek? En büyük problem olarak bu görülüyordu. Erdoğan konuyla ilgili 19 Mayıs 2015’te yaptığı bir konuşmasında milletvekili seçilecek gençler için “Parlamentodaki süreci askerliğe sayarsınız olur biter” diyerek gençleri bekleyen askerlikle ilgili sorunları çözme garantisini de böyle vermişti. Parlamentoda geçireceği süreyi askerliğe saymak ya da bir ücret karşılığında Bedelli Askerlik yapmak gibi çözüm yolları ile gençlerin önünü açan Erdoğan aslında genç vatandaşların sorunlarının çözümü için her şeyin yapılabileceğinin mesajını hem topluma hem de iktidar ve muhalefet partilerine vermeye çalışmıştır” dedi.

Platform, yaklaşık 1 milyon gencin kaçak, tecilli ve bakaya durumunda olduğunu belirterek, “Bu askerlik yükümlülüğünü o veya bu şekilde yerine getirememiş gençlerin son zamanlarda bedelli askerlik talebinde bulunuyor olmaları fazlasıyla yerinde ve makuldür. Bedelli askerlik talebinde bulunan gençlerin bu taleplerinin haklı gerekçelerinin mutlaka yetkililer tarafından dinlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi çözüm üretilmesi acilen gerekmektedir” açıklaması yaptı.