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BEIN SPORTS CANLI İZLE: Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? FB maçını yayınlayan kanallar

Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın saatini ve canlı yayınlacak kanallar listesini merak ediyor. Mücadeleyi ülkemizde beIN Sports kanalı canlı yayınlıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, 7 eksiği ile maça çıkacak Antalyaspor'u ağırlıyor. Taraftarlar mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek araştırıyor. Haberimizden Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı izleme linki ve maçı yayınlacak kanallar listesini bulabilirsiniz. İşte muhtemel 11'ler..

17:5726 Kasım 2017
Gündem
BEIN SPORTS CANLI İZLE: Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? FB maçını yayınlayan kanallar
Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın saatini ve canlı yayınlacak kanallar listesini merak ediyor. Mücadeleyi ülkemizde beIN Sports kanalı canlı yayınlıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, 7 eksiği ile maça çıkacak Antalyaspor'u ağırlıyor. Taraftarlar mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek araştırıyor. Haberimizden Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı izleme linki ve maçı yayınlacak kanallar listesini bulabilirsiniz. İşte muhtemel 11'ler..

Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak. Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Süper Lig 13. haftasında karşılacak iki takımın mücadelesini ülkemizde beIN Sports kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları ise yaşadıkları ülkede Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlacak kanalları merak ediyor. Haberimizden Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları, beIN Sports canlı yayını ve maçı veren uydu kanalları listesini bulabilirsiniz. Peki nefes kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı izleme linki ve tüm ayrıntılar….

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Taraftarların merak ettiği sorunun cevabı şu şekilde; Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak. 26 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ayrıca skor.sozcu.com.tr'den de canlı anlatımla takip edebilirsiniz. Aşağıdaki beIN Sport canlı izleme linkinden Antalyaspor Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, orta saha patlaması yaşıyor. Kocaman, Josef-Mehmet Topal ikilisinden memnun ancak Ozan, Alper ve Mehmet Ekici de 11'i zorluyor. Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe’de iyileşen sakat oyuncular Aykut Kocaman’ı sevindiriyor. Bu hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya’ya kalabalık ve bol alternatifli bir kadro götürecek.

ANTALYASPOR 7 EKSİKLE ÇALIŞTI

Süper Lig’de topladığı 13 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo gözetiminde sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar antrenmana koşuyla başlarken, daha sonra ısınma hareketleriyle çalışmalarına devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak devam edilen kısmında 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik maçla antrenmanın sona erdiği öğrenildi. Akdeniz ekibi Antalyspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Jeremy Menez katılmadı.

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FENERBAHÇE 4 MAÇTIR ANTALYASPOR’U YENEMİYOR

Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 4 maçtır mağlup edemediği rakibi karşısında galibiyet arıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 6’ya indiren Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Aykut Kocaman ve öğrencileri, 4 maçtır yenemediği Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. Bu sezon ligde yalnızca 5. haftada Alanyaspor, 6. haftada da Beşiktaş karşısında kazanarak üst üste maç kazanabilen sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetinin ardından tekrar seri yakalamak istiyor.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Antalyaspor’la son 2 sezonda oynadığı lig maçlarında yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta kazanamazken, 3 maçtır da sahadan yenilgiyle ayrılıyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise Fenerbahçe 5 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi ise 4 maçta sarı-lacivertliler karşısında galip geldi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçta da kırmızı-beyazlılar, 1-0’lık sonuçla galibiyete uzanırken, bir önceki sezon ise Fenerbahçe sahasında 2-1, Antalyaspor da evinde 4-2’lik sonuçlarla kazanmıştı. 2 takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde 4-1 galip gelirken, Antalya’da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe’nin 31 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 8 maçta galibiyete uzandı. Antalyaspor, elde ettiği 8 galibiyetin 4’ünü Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta elde etti. Antalya’da oynanan maçlarda da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda 11 kez galibiyete uzanırken, 7 maçta eşitlik bozulmadı, 6 mücadeleyi Antalyaspor kazandı.

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