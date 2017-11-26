BEIN SPORTS CANLI İZLE: Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? FB maçını yayınlayan kanallar

Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak. Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Süper Lig 13. haftasında karşılacak iki takımın mücadelesini ülkemizde beIN Sports kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları ise yaşadıkları ülkede Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlacak kanalları merak ediyor. Haberimizden Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları, beIN Sports canlı yayını ve maçı veren uydu kanalları listesini bulabilirsiniz. Peki nefes kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports canlı izleme linki ve tüm ayrıntılar….
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?
Taraftarların merak ettiği sorunun cevabı şu şekilde; Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak. 26 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ayrıca skor.sozcu.com.tr'den de canlı anlatımla takip edebilirsiniz. Aşağıdaki beIN Sport canlı izleme linkinden Antalyaspor Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!
Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, orta saha patlaması yaşıyor. Kocaman, Josef-Mehmet Topal ikilisinden memnun ancak Ozan, Alper ve Mehmet Ekici de 11'i zorluyor. Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe’de iyileşen sakat oyuncular Aykut Kocaman’ı sevindiriyor. Bu hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya’ya kalabalık ve bol alternatifli bir kadro götürecek.
ANTALYASPOR 7 EKSİKLE ÇALIŞTI
Süper Lig’de topladığı 13 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo gözetiminde sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar antrenmana koşuyla başlarken, daha sonra ısınma hareketleriyle çalışmalarına devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak devam edilen kısmında 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik maçla antrenmanın sona erdiği öğrenildi. Akdeniz ekibi Antalyspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Jeremy Menez katılmadı.
FENERBAHÇE 4 MAÇTIR ANTALYASPOR’U YENEMİYOR
Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 4 maçtır mağlup edemediği rakibi karşısında galibiyet arıyor.
Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 6’ya indiren Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Aykut Kocaman ve öğrencileri, 4 maçtır yenemediği Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. Bu sezon ligde yalnızca 5. haftada Alanyaspor, 6. haftada da Beşiktaş karşısında kazanarak üst üste maç kazanabilen sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetinin ardından tekrar seri yakalamak istiyor.
Başarılar #Fenerbahçe! pic.twitter.com/gi95061Ipv
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 26 Kasım 2017
MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Antalyaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Takımımız, Antalyaspor ile oynadığı 42 karşılaşmanın 28'inden sahadan galibiyet ile ayrıldı. #FBSK pic.twitter.com/agycQIykhZ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 26 Kasım 2017
3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Antalyaspor’la son 2 sezonda oynadığı lig maçlarında yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta kazanamazken, 3 maçtır da sahadan yenilgiyle ayrılıyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise Fenerbahçe 5 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi ise 4 maçta sarı-lacivertliler karşısında galip geldi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçta da kırmızı-beyazlılar, 1-0’lık sonuçla galibiyete uzanırken, bir önceki sezon ise Fenerbahçe sahasında 2-1, Antalyaspor da evinde 4-2’lik sonuçlarla kazanmıştı. 2 takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde 4-1 galip gelirken, Antalya’da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe’nin 31 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 8 maçta galibiyete uzandı. Antalyaspor, elde ettiği 8 galibiyetin 4’ünü Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta elde etti. Antalya’da oynanan maçlarda da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda 11 kez galibiyete uzanırken, 7 maçta eşitlik bozulmadı, 6 mücadeleyi Antalyaspor kazandı.