Bekir Bozdağ: Din kültürü öğretmenliği fiilen kapanmıştır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İlahiyat Fakültesi mezunlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bozdağ, “Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümleri son mezunlarını vermiş ve fiilen kapanmıştır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Mesajlarında İlahiyat Fakültesi mezunlarına değinen Bozdağ, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmalarının önüne yargı kararıyla konan engeli, yasayla kaldırdıklarını belirtti.

“ÖĞRETMELİK BÖLÜMÜ FİİLEN KAPANMIŞTIR”

Bozdağ, “Yapılacak düzenlemeyle, yargı kararından önce olduğu gibi İlahiyat Fakültesi mezunları, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilecektir. İlahiyat Fakültelerimizin değerli öğrencilerine şimdiden hayırlı olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümleri son mezunlarını vermiş ve fiilen kapanmıştır. Kaldı ki, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunlarının öğretmenlik hakkı bakidir. Sınavda başarılı olan herkes öğretmen olabilir. Ayrıca birinin hakkını alıp diğerine vermiyoruz. Fırsat eşitliği getiriyor ve adil bir yarış imkanı veriyoruz. Çalışan, kazanacak” ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler;