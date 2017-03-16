Bozdağ’dan Alman Bakan’a mektup

Bekir Bozdağ'dan Almanya Bakan'a mektup : Hiçbir demokratik ülke teröristlerin sığınağı olamaz. Programımın iptal edilmesinin ardından sizinle görüşmem beklenemezdi...

Almanya’daki programı iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Alman Bakan’a bir mektup yazdı. Bu nedenle başlayan kriz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na uçuş izni verilmemesi ve Hollanda’da Aile Bakanı Betül Kaya’nın Türk Büyükelçiliğe sokulmaması ve ardından sınır dışı edilmesine kadar katlanarak büyümüştü.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bozdağ Alman mevkidaşı Maas’ın 19 Temmuz ve 2 Mart tarihinde yazdığı mektuplara tek bir mektupla cevap verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Federal Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın, PKK terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanan Die Welt Muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını isteyen mektubuna cevap verdi. Bozdağ “”Türkiye'ye yönelik haksız ve mesnetsiz iddialarla dolu, diplomatik nezaket kurallarına aykırı mektuplar kaleme almak ve terör örgütleri, teröristler ve darbeciler için endişe etmek yerine, kıymetli mesainizi, Türk toplumu dahil Almanya'da yaşayan yabancılara karşı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan uygulamalara son vermeye ayırmış olmanızı temenni ederdim.”dedi