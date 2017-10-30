Bekir Bozdağ’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama! Hükümetten istifalara ilk yorum geldi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Bozdağ, kamu görevlilerinin yurtdışı izinleri konusunda belge şartının kaldırıldığını açıkladı. Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de" sözlerine de yanıt verdi. Bozdağ, bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ailesinin tehdit edildiğini yönündeki iddialarına da yanıt verdi. Hükümet Sözcüsü, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği yaz saati uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıklamaları özetle şöyle:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu.

Ayrıca yakınları ad böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC Ukrayna ve Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar.

“15 KASIM’DAN İTİBAREN İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR”

Kamu görevlisiyle bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım’dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır.

Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.”

KUZEY IRAK REFERANDUMU VE BARZANİ’NİN BAŞKANLIĞI BIRAKMA KARARI

Barzani’nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece ‘Referandumu dondurdum’ demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır.

CHP’Lİ TEZCAN’A YANIT

Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de” sözlerine de yanıt verdi.

Bozdağ şunları söyledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir.

CHP’nin Cumhurbaşkanı hakkındaki sözlerini kınıyoruz. Türkiye’deki tek faşist parti CHP’dir.

Türkiye’de hep faşizan uygulamaların şakşakçısı, öncüsü olanlar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yasakları kaldıran, demokratikleşmeyi sağlayan ve büyük reformların altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na aynı uslupla saldırmaktadırlar. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin faşist bir devlet olmadığının, Türkiye’de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesidir.

İSTİFA EDEN AHMET EDİP UĞUR’UN “AİLEM TEHDİT EDİLDİ” İDDİASI

Bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un ailesinin tehdit edildiğini iddia etmişti.

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Bekir Bozdağ’a bu iddia da soruldu. Bozdağ özetle şöyle dedi:

Öncelikle Ahmet Edip Uğur beyefendinin istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de beraber çalıştığımız, belediye başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yapmış değerli bir arkadaşımızdır. Bugün istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti değişimin partisi, halkın beklentilerini dikkate alarak adımlarını atar. Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanları bizim başkanlarımızdır, yerine gelecek olanlar da bizim başkanlarımızdır. Onlarla ilgili olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Biz partimizde kalan arkadaşlarımızla hizmete devam edeceğiz.

Bugün belediye başkanı olarak hizmet ettiler, yarın başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya devam edecektir. Sayın Edip Uğur'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı alınacak bir karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey sayın Edip Uğur, yasal yollar açıktır. Adımları atıp atmamak konusunda kendisi değerlendirecektir.”

DANIŞTAY’IN YAZ SAATİ KARARI

Danıştay, “enerji tasarrufu” gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasının “sürekli hale gelmesine” dair bakanlar kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu.

Bozdağ, bu konuda değişiklik yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya “Danıştay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hükümet de buna uygun yeni bir karar aldı. Karar Danıştay kararına uygundur ama değişiklik içermiyor. Torba yasanın içerisinde de bir yasal düzenleme de konulmuştur. Meclisten geçecektir. Sorun yasal olarak da çözülecektir” karşılığını verdi.

Bozdağ şöyle devam etti:

BÜYÜKADA DAVASI

Almanya’nın eski başbakanı Sayın Schröder, Cumhurbaşkanımızın yakın dostu. Zaman zaman bir araya gelip Almanya-Türkiye, Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bölge konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurlar. Bu da o görüşmelerden bir tanesi ama bir farkı Sayın Merkel’in bilgisi dahilinde yapılan bir görüşmedir. Görüşme konusu içerisinde, Türkiye’deki yargılama sürecinde olan hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında olan herhangi bir konu kesinlikle konuşulmamıştır, görüşülmemiştir. Böyle bir olay yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır.



TEOG YERİNE GELECEK SİSTEM

Başbakanımız ve hükümetimiz bu hususun netleştirilmesi çalışmalarını yakından takip ediyor. Kısa bir süre sonra bu konu bizzat Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız tarafından açıklanacaktır.

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır.”