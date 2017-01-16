Belediye işçisi göçük altında kaldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde alt yapı çalışması esnasında göçük altında kalan bir işçi, kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Osman Efendi Mahallesi Hafız Dumrul Sokak’taki alt yapı çalışması sırasında toprağın kayması sonucu Turgay Ceylan adlı işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan işçinin yardımına yanında çalışan ekip arkadaşları yetişti.

İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kurtarma çalışmalarında yaralı olarak toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA