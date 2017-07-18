Belediye kazısına bankadan cevap geldi!

Adana’da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, önceki sabahtan başlayarak 13 şubesinin önünü, müşterilerin girişini önleyecek biçimde aynı anda kazdığı İş Bankası'ndan açıklama geldi.

İş Bankası’nın Adana'da en işlek şubelerinden 13'ünün önü sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince kazılmaya başlanmıştı. Kazının, mülkiyeti İş Bankası’na ait olan ve Seyhan Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğünün kamulaştırma için anlaşarak Karakol Binası yapmak istediği eski Güney Sanayi Fabrikası İdari Binasının, banka tarafından yıkılmasına misilleme olarak yapıldığı iddia edilmişti.

Kazılar konusunda ASKİ idaresi, “Biz Adana'da 1200 arıza ihbarı alıyoruz, 300 kazı yapıyoruz. Banka önü arızaları tesadüftür” açıklaması yaparken, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Mülkiyeti İş Bankası’na ait olan binayı karakol yapmak istiyorduk. Kamulaştırma çalışması sürüyordu. Bu nedenle yıkılmasına karşı dava açılmış ve yıkım kararı durdurulmuştu. Ancak banka 2002'de alınan bir yıkım kararına dayanarak burayı yıkmış. Bu karar yanlış olduğu gibi banka önünün kazılması da çok yanlış” demişti.

Öte yandan olayla ilgili İş Bankası’ndan yapılan açıklamada ise yıkımın yasal olduğunu belirterek şöyle denildi: “Bankamızca gerekli resmi izinler alınarak binanın yıkımına başlanmış olup, Bankamıza iletilmiş bir kamulaştırma talebi bulunmamaktadır. Buna rağmen, Seyhan Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak olduğu iddiasıyla yıkım işlemini durdurmuştur. Bu olaylardan hemen sonraki ilk işgünü olan 17 Temmuz, Pazartesi günü mesai başlamadan önce, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekiplerince eş zamanlı olarak Adana ve bazı ilçelerindeki 13 şubemizin önünün müşterilerimizin şubelerimize girmesini engelleyecek şekilde kazıldığı görülmüştür. Tüm çabalarımıza rağmen, birdenbire ve herhangi bir tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilen bu kazıların arkasındaki gerekçeye ilişkin bilgi edinilememiştir. Bankamızın haklarının korunması için hukuki süreçler de dahil gerekli girişimlerde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”