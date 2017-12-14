Belediye önünde dehşet!

İstanbul Sultangazi'de, çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirtilen şahıs, özel imar tadilatı isteği kabul edilmeyince belediyenin önüne pompalı tüfekle giderek havaya ateş etti. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan şüpheli, polislerin müdahalesi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre Cuma Ali Ş. Sultangazi Belediyesi’ndeki imar müdürlüğünde oturduğu bina ile ilgili düzenleme yapmak istediğini bildirdi, ancak bu isteğe olumsuz yanıt aldı. Sinirlenerek tepki gösteren bu kişi kısa süre sonra elinde bir av tüfeği ile bugün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Belediyesi önüne gelerek rastgele havaya ateş açmaya başladı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Cuma Ali Ş.’ye elindeki silahı bırakarak teslim olmasını istedi. Ancak kimseyi yanına yaklaştırmayan Cuma Ali Ş.’yi, Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’ndan bir görevli arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Belediye önündeki o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir evin balkonundan çekilen görüntülerde, meydanda duran bir kişinin elindeki pompalı tüfekle havaya ateş edip bağırdığı, etraftakilerin kaçıştıkları ve duvar arkalarına saklandıkları görülüyor.

Bir süre sonra gelen polislerden birinin şüpheliye arkasından yaklaşarak elindeki pompalı tüfeği aldığı, ardından şüpheliyi gözaltına aldığı yansıyor. DHA