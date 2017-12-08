‘Öfke cuması!’ Tüm yurtta ve dünyada protesto bekleniyor! | Son dakika haberleri

ABD'nin Kudüs ile ilgili kararı birçok yerde protesto edildi. ABD ve İsrail Başkonsolosluğu'nda olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. bugün ise Belediyeler ve sivil toplum örgütleri, vatandaşları Cuma namazı sonrası ABD'yi ve İsrail'i protesto etmeye çağırdı. Hamas da ABD'nin kararı nedeniyle bugünü 'Öfke Cuması' ilan etti.

ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasından sonra tüm yurtta ABD ve İsrail karşıtı protestolar gerçekleştirildi. Bugün Cuma namazı sonrası protesto gösterilerinin artması bekleniyor. Öte yandan birçok belediye SMS atarak vatandaşları protesto gösterilerine davet etti.

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BELEDİYELERDEN SMS’Lİ ÇAĞRI

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki amacıyla ülke genelinde cuma namazı sonrası eylemler düzenlenecek. Bu eylemler için gün boyu sosyal medya üzerinden bazı sivil toplum kuruluşları çağrıda bulundu. Akşam saatlerinde ise bazı belediyeler kısa mesajla vatandaşları kendi bölgelerindeki eylemlere davet etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Perşembe akşamı 21:45'te mesaj atarken Küçükçekmece Belediyesi ise 23:03'te vatandaşlara kısa mesaj gönderdi. Öte yandan bazı belediyeler ise sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalar yaptı.

ÖFKE CUMASI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bugünü “Öfke Cuması” ilan ederek tüm Filistinlilere “Kudüs'e destek” için toplanma çağrısında bulunmuştu. Birçok ülkede de ABD elçilikleri ve konsoloslukları önünde gösteri yapılması bekleniyor.



DERNEKLER DE KATILACAK

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani yardım dernekleri ile Memur-Sen üyelerinin, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma yolunda attığı adımlara karşı ülke genelinde cuma namazı sonrası “Kudüs Cuma’sı” adıyla eylemler düzenleyeceği belirtildi.