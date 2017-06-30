‘Beni nasıl buldunuz?’ diye sordu

Şişli'de bir banka şubesinden maske ve silah tehdidi ile yaklaşık 300 bin lira gasp ettikten sonra Antalya'ya kaçmaya çalışırken Gebze'de şehirler arası otobüsün içinde yakalanan Özkan B.(32) adliyeye sevk edildi.

Soygundan 6 saat sonra çaldığı paralar ve gasp ettiği silahla yakalanan şüphelinin yakalandığında polislere “Beni nasıl buldunuz/” diye sorduğu öğrenildi. Anne ve Babası olmadığı için Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda yetişen şüphelinin 23 adet aranması olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Sahte kimlik kullanan şüphelinin, garson olarak çalıştığı lokantada bir kavgaya karıştığı, sahte kimlik kullandığının ortaya çıkması üzerine son bir vurgun yapıp Antalya’ya yerleşmeyi planladığı öğrenildi.

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YAKLAŞIK 300 BİN LİRA İLE KAÇMIŞTI

Şişli, Merkez mahallesi, İskit sokak üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen olayda silahlı ve maskeli olarak banka şubesine gelen bir kişi içerde bulunan güvenlik görevlisini silahını alarak etkisiz hale getirmiş kasada bulunan paraları alarak yaya olarak kaçmıştı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin vezne bulunan yaklaşık içinde döviz de olan toplam 300 bin lira alarak kaçtığı tespit edilmişti.

SOYGUNDAN SONRA YAKINDAKİ EVİNE GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak yaya olarak kaçan şüphelinin peşine düştü. Kamera görüntülerinden şüphelinin bir süre yaya olarak ilerlediği daha sonra bankaya iki sokak uzaklıkta bir eve girdiği tespit edildi. Polis şüphelinin girdiğini tespit ettiği eve operasyon yaptı. Baskında evde yakalanan kişinin kısa süre önce yanında bir bavulla ayrıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramada olayda şüphelinin kullandığı kuru sıkı tabanca bulundu

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POLİS GEBZE OTOGARINDA OPERASYON YAPTI

Polis sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin kısa süre içinde gerçek kimliğini tespit etti. Hatay doğumlu Özkan B. olduğu öğrenilen şüphelinin Antalya’ya gitmek üzere şehirler arası bir otobüse bindiği belirlendi. Polis otobüs şoförü ile irtibata geçerek fark ettirmeden sanki müşteri varmış gibi Gebze otogarına girmesini istedi. Gebze otogarında tertibat alan ekipler otobüsün garaja gelmesiyle harekete geçti. Koltuğunda oturan şüpheli Özkan B. gözaltına alındı.

BAGAJA VERDİĞİ BAVULDAN PARALAR ÇIKTI

Şüphelinin bagaja verdiği bavul polis ekipleri tarafından otobüsten indirilerek açıldığında bankadan çalılanan paralar bulundu. Şüphelinin paraları harcamaya vakti kalmadığı elbiselerinin arasına yerleştirdiği tespit edildi.

YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amiriği getirilen şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Poliste ifade veren şüphelinin anne ve babası olmadığını için Hatay’da Çocuk Esirgeme yurtlarında büyüdüğünü daha sonra oradan ayrılarak İstanbul’a geldiğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hayatı boyunca bir çok suça karıştığını söyleyen şüphelinin hırsızlık suçundan yattığı İskenderun’daki cezaevinden 2012 yılında firar ettiği o tarihten bu yana cezaevi firarasi olarak kaçtığı ortaya çıktı.

KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKINCA SON BİR VURGUN YAPMAK İSTEMİŞ

Şüphelinin yurttaki bir arkadaşından aldığı kimliğe kendi resmini yapıştırarak istanbul’da garsonluktan, moto kuryeliğe kadar pek çok iş yaptığını anlattığı öğrenildi. Son olarak çalıştığı lokantada bir kavgaya karıştığını anlatan şüphelinin “O kavgadan sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Bu sırada sahte kimliğim ortaya çıktı. Son bir vurgun yapıp Antalya’ya yerleşecektim. Ama hemen yakalandım.” dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin 23 ayrı dosyadan aranmasının olduğu bu dosyalardan pek çoğundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA