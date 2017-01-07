Berat Albayrak ‘Halkın yüzde 90’ı yaz saati uygulamasından memnun’ demişti; tam tersi çıktı!

Enerji Bakanı Berat ALbayrak, 'Yaz saati uygulamasından halkımızın yüzde 90'ı memnun' demişti. SÖZCÜ olarak biz de halkımıza sorduk: Memnun musunuz? İşte cevaplar...

Enerji Bakanı Berat ALbayrak, 'Yaz saati uygulamasından halkımızın yüzde 90'ı memnun' demişti. SÖZCÜ olarak biz de halkımıza sorduk: Memnun musunuz? İşte cevaplar...

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tartıştığı ‘yaz saati’ uygulamasını geçtiğimiz günlerde değerlendirdi. tartışılan yaz saati uygulamasıyla ilgili “Gün erken aydınlanmıyor. İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz? 8’de 8 buçukta. Saat aralığı değil. Gün ışığından faydalanma oranı. Batı illerini kapsıyor bu. Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu. Yaz saatini. “ diyen Bakan Albayrak’a sosyal medyada tepki yağdı. Berat Albayrak'ın ‘Yüzde 80-90' gibi bir oran vermesi ‘Halkla alay ediyor' kanısı oluşturdu.

Vatandaşın sesi SÖZCÜ olarak halka sorduk: Yaz saati uygulamasından memnun musunuz? Yaklaşık 10 saat süren ankete 3 bin kişi katıldı. Anket sonucuna göre Berat Albayrak'ın verdiği oranın tam tersine Yüzde 97 oranında ‘Memnun değiliz' sonucu çıktı.

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