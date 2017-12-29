Berberoğlu davasında flaş gelişme!

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin başkanı ve üye hakiminin görev yerleri değişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enes Berberoğlu’nun itirazı üzerine dosya Şerafettin Saka'nın başkanlığını yaptığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde gönderildi.

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İLK DEĞİŞİKLİK

Davanın görüleceği İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi başkanlığına 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan getirilirken Şerafettin Saka da 13. Ceza Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

2. Ceza Dairesi'nde görevlendirilen Sadık Özkan'ın başkanlığındaki heyet, dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından bozma kararı verilirken Enis Berberoğlu 1 Aralık tarihinde 2. Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarak yargılanmaya başlanmıştı.

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İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

2. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, HSK’nın 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararı ile 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'ndan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na ise, 21. Ceza Dairesi üye hakimi Kemal Aydın getirildi.

2. Ceza Dairesi üye hakimi Hülya Köşüm, 21. Ceza Dairesi’ne üye olarak gönderilirken, 13. Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay’da Köşüm’ün yerine 2. Ceza Dairesi’nde üye hakim olarak görevlendirildi.