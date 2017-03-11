Berkin Elvan ölümünün 3. yılında anılıyor

Gezi Direnişi'nin simge çocuğu Berkin Elvan 3. ölüm yıldönümünde anılıyor. Elvan için ilk tören bugün saat 14:00'da Feriköy'deki mezarı başında yapılacak.

2013’teki Gezi Parkı Direnişi günlerinde Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan 15 yaşındaki Berkin Elvan, ölümünün 3'üncü yıldönümünde anılıyor.

Elvan, 269 gün boyunca verdiği yaşam savaşını 11 Mart 2014'te 16 kiloya düşerek kaybetmişti. Elvan'ın ölümünün ardından Okmeydanı'ndaki cemevinde, binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenaze, yaklaşık beş saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Elvan'ın ölümünün üzerinde üç yıl geçti. Elvan ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılacak törenle anılacak. Törene çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve dernekten katılım çağrısı yapıldı. Tören, saat 14.00'te Elvan'ın mezarı başında yapılacak.

KILIÇDAROĞLU: Huzur dolu günler sana olan borcumuzdur güzel kalpli çocuk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından Berkin Elvan ile ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Berkin umut dolu gözleriyle hep 14 yaşında kalacak… Demokrasi, özgürlük ve huzur dolu günler sana olan borcumuzdur güzel kalpli çocuk” ifadelerine yer verdi.