Beşiktaş Astra Giurgiu maçı hangi kanalda? Beşiktaş Astra hazırlık maçı (CANLI)

Beşiktaş lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Beşiktaş Astra Giurgiu maçı hangi kanalda? Beşiktaş Astra Giurgiu maçı nasıl canlı takip edilecek? İşte Beşiktaşlı taraftarları merak ettiren ayrıntılar...

Beşiktaş lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Beşiktaş Astra Giurgiu maçı hangi kanalda? Beşiktaş Astra Giurgiu maçı nasıl canlı takip edilecek? İşte Beşiktaşlı taraftarları merak ettiren ayrıntılar...

Lider Beşiktaş iki kulvarda yoluna devam ederken lige verilen arada Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yaparak değerlendiriyor. Romanya temsilcisi Astra ile Beşiktaş’ın maçı saat 15:00’da. Beşiktaş Astra Giurgiu maçını canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ASTRA GİURGİU CANLI

Beşiktaş Astra Giurgiu maçı Vodafone Arena Stadında oynanıyor, maçı canlı yayınlayan herhangi bir kanal olmasa da Beşiktaş’ın resmi sitesi üzerinden canlı anlatım yapılıyor.

BEŞİKTAŞ’IN ASTRA MAÇI 11’İ

Mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı Beşiktaş, bugün Astra Giurgiu ile yapacağı maç ile dolduruyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Caner Erkin, ilk kez bugün ilk 11'de yerini alıyor. Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı. 24 Ekim'den beri forma giyemeyen tecrübeli sol bek, 5 aylık aranın ardından siyah-beyazlı forma ile mücadele ediyor.

Ersan Gülüm yeniden sahada

Yaklaşık 1 yıldan daha fazla bir süre önce siyah-beyazlı takıma veda ederek Çin ekiplerinden Hebei Fortune'a transfer olan Ersan Adem Gülüm de uzun bir aranın ardından siyah-beyazlı formasına kavuştu. Devre arasında Beşiktaş'a katılan Ersan, fizik gücü yetersiz olduğu ve sakatlığının da devam ettiği için henüz forma şansı bulamamıştı. Başarılı stoper milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş'ın bugün Astra Giurgiu ile oynayacağı maçta ilk 11'de forma giyiyor.

Beşiktaş maça Tolga Zengin, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Ersan Gülüm, Caner Erkin, Necip Uysal, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ömer Şişmanoğlu ilk onbiriyle başladı. Fabricio Ramirez, Fatih Aksoy, Atınç Tukan, Dusco Tosic, Atiba Hutchinson ve Sedat Şahintürk maça yedek başladı.