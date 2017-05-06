Beşiktaş Fenerbahçe maçı: Derbi ne zaman, saat kaçta? (FB-BJK)

Büyük derbi şampiyonluk yolunda dev önem taşıyor. Beşiktaş'ın şampiyonuk umutlarını artırması için kazanması gerekiyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri bitti mi? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler ve ayrıntılar...

Süper Lig’de sezon sonu yaklaştı zirve yarışı Beşiktaş ve Başakşehir arasında kızıştı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda çalım yememesi için inanılmaz önem taşımakta. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi gün oynanacak sorusunun yanında taraftarlar arasında Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri bitti mi sorusu da sık sık sorulmakta. İşte dev derbi hakkındaki tüm soruların cevapları…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma 7 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İÇİN BİLET SAVAŞI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, yeşil sahadan önce ilk olarak masada başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın katıldığı İl Güvenlik Kurulu’nun dün yapılan derbi toplantısına bilet tartışması damga vurdu. Siyah-beyazlı yönetici Hakan Özköse, misafir taraftar için 1900 bilet verebileceklerini söyledi. Bu durum Fenerbahçe cephesinin vetosunu yedi. Sarı-lacivertli idareci Metin Doğan, “Üç kulübün sezon başı yaptığı protokolde misafir takımlara 2100’er bilet vereceği yazıldı” hatırlatmasında bulundu. Özköse ise kapasitenin yüzde 5’ine denk gelen 1900 kişiden fazlasına güvenlik sağlayamayacaklarını belirtti. Emniyetin, “Bize yan tribünden yer ayırın” isteğine ise Beşiktaş yöneticisinden, “Tüm biletleri sattık” karşılığı geldi. Emniyet Müdürü, kendilerine sorulmadan satış yapılmasının yanlış olduğunu bildirdi. Metin Doğan da ilk maçta Beşiktaş’a 2300 bilet verdiklerini kaydederek 2100 kişilik yerde ısrar etti. Özköse ise gerginliği Doğan’ın elini sıkarak bitirdi. Hakan Özköse, “İstenilen sayıyı vereceğiz ama seneye protokol imzalamayız. Yüzde 5 sınırı getirilmeli” dedi.