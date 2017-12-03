Beşiktaş Galatasaray maç özeti: Kartal farka uçtu! İşte BJK GS derbisi golleri ve geniş özet…

Lider Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu, haftanın maçında karşılaşma 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş Galatasaray maçını kaçıran ve önemli pozisyonlarını, gollerini yeniden izlemek isteyen taraftarlar internete akın etti Beşiktaş Galatasaray maç özeti araştırması yapmaya başladı. İşte dev derbinin özeti ve golleri...

Beşiktaş Galatasaray maçı haftanın en önemli maçı olarak dikkat çekti. Ligin gidişatını doğrudan etkileyecek olan Beşiktaş Galatasaray maçı, ev sahibi ekibin 3-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Beşiktaş Galatasaray maçının özetini aramaya başlayan taraftalar ise internet üzerinde Beşiktaş Galatasaray maç özetini en çok arananlar arasına yükseltti. Bu önemli maçta fazlaca tartışmalı pozisyon da gündemdeydi. Aşağıdaki link üzerinden Beşiktaş Galatasaray maç özetini izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

FLORYA’DA TUDOR İSTİFA SESLERİ

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından Florya'ya akın eden Galatasaray taraftarları, Teknik Direktör Igor Tudor'u protesto etti. Zorlu maçlarda oynanan futbola tepki gösteren Galatasaray taraftarları, Fatih Terim tezahüratlarında bulundu. Yaklaşık 150-200 taraftarın yer aldığı protesto gösterilerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar, Igor Tudor'u istifaya davet etti.

PASCAL NOUMA AYIP ETTİ…

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Fransa'da da canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmanın maç önünde Pascal Nouma, gazeteci Alexandre Ruiz ve eski futbolcu Eric Abidal'le birlikte yorumculuk yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Nouma'nın canlı yayında yaptığı hareket dikkat çekti. El hareketi yapan Nouma, Ruiz ve Abidal'e de bu hareketi yaptırmaya çalıştı. İki isim de Nouma'yı taklit etti.

Bu hareket sosyal medyada tepki çekti. Nouma canlı yayında bu hareketi defalarca tekrar etti. Üçlü bu sırada kahkahalarla güldü. (Habertürk)

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ AYRINTILARI

İlk yarı 0-0 tamamlanırken Beşiktaş gol perdesini adeta santrayla açtı. Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu Muslera elinden kaçırdı, Cenk Tosun bu ikramı geri çevirmedi ve 46'da skoru 1-0'a getirdi.

Bu dakikadan sonra Galatasaray 10 dakikalık bir bölümde golü ararken 55'ten sonra siyah-beyazlılar 60'da Oğuzhan ve 63'te Gökhan Gönül ile farkı açma sansı buldu ancak bu fırsatları değerlendiremedi.

Baskının sonucunda gol ise 70'te geldi. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Tosic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Golden sonra Galatasaray iyice oyundan düşerken siyah-beyazlılar son bölümde de gol fırsatları buldu 90+1'de Alvaro Negredo'nun golüyle maç 3-0 sona erdi.