Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti: Kartal şampiyonluğa uçuyor!

Başakşehir yenildi, Beşiktaş şov yaptı! Beşiktaş, Gençlerbirliği galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Beşiktaş'ın 3 gollü maçı nefes kesti. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı özeti internette en çok arananlar arasına girdi. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve maç özeti haberimizde...

Beşiktaş şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayan Beşiktaş 3 gollü galibiyetle coştu. Beşiktaş Gençlerbirliği maçında kazanırken, diğer şampiyonluk adayı Başakşehir ise Akhisar’a mağlup oldu. Beşiktaş Gençlerbirliği maçının nefes kesen pozisyonlarını ve gollerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

FABRİ SAKATLANDI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah beyazlı takımda bir sakatlık şoku yaşandı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ring ortaladı, Gökhan'ın kafasından seken topa arka tarafta uygun durumdaki Uğur Çiftçi vurdu. Açıyı iyi daraltan Fabri topu kafasıyla çıkardı. Kafasına oldukça sert bir top isabet eden Fabri için sağlık görevlileri sahada girdi.

Yapılan sağlık tetkiklerinden sonra Fabri oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi 40. dakikada oyundaki yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından açıklamalarda bulundan Şenol Güneş, “Son iki maçta 4 puan kaybetmiştik. Lig zorlu bir maraton. Maça baktığımızda oyunun başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik. İlk bölümde zorlandık. Savunmayı önde ve ikinci bölgede yapan rakip agresif de oynadı ve akıcılığı kesti oyunun. Sertlikler de oldu. Biz de tek top ve kontrol pasları az oynadık. Top tutunca ayağımızda bizim oyunumuz akıcı olmadı. Daha sonra düzeltince etkili ataklarımız geldi ve çok daha iyi pozisyonlar ürettik. İkinci yarı rakip santrayı geçemedi. Ama oyuncularımız ve seyircimiz baş aktörü oynadılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyetti. Her maç zordur, bugünde yaşadık. Temaslı oyunlarda daha dikkatli olmak zorundayız. Daha iyi paslar yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Kötü oynayıp kazanmaktansa…”

Gençlerbirliği'nin fazla faulle oynadığını savunan deneyimli çalıştırıcı, “Futbol oynanmadı. Futbol akıcılığını sunmayanları bertaraf etmek lazım. Bunu rakibimiz için söylemiyorum. Oyunun ilk bölümünde fauller oluyor. Bir kriter olmalı. Adam Antalya'da dokunmamış cezalandırıldı. Kaleciyi çekti faul verdi. Sertliği düşünen oyuncuya bir daha yapma demek yerine kartını göster. Maçı 1-0 kaybedebilirdik de. Futbol böyle bir şey. Kötü oynayıp kazanmaktansa iyi oynayıp kazanmak en iyisidir ve uzun vadede taşırsınız” açıklamalarında bulundu.

“Demba Ba ve Caner'in çalışması iyi”

Demba Ba'yı oyuna almayı düşündüğünü söyleyen Şenol Güneş, “Oyunun gidişatına göre almadım. Kaleci değişikliği olmasa alırdım. Erken değişiklik yapmadım. Kenardan gelecek Rhodolfo ve Ersan var onlar da çalışıyor. Futbol rekabetten dolayı en iyisini kullandırır. Şu anda böyleyiz Demba Ba ve Caner'in çalışması iyi. Diğerleri de iyi olduğu için onları ön planda tutuyorum. Avrupa'da Aboubakar yok, ligde geri gelecek. O da antrenmanlarda en iyi dönemini yaşıyor. Performansı gayet iyi” dedi.