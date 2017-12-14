Beşiktaş işadamına saldında 6 gözaltı

İSTANBUL'da, gece kulübü sahibi Ozan Ateaer Atıcı'nın 10 kurşunla vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay geçtiğimiz Haziran Ayı'nda Beşiktaş’ta meydana geldi. Gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı, silahlı saldırıya uğradı. Atıcı vücuduna 10 kurşun isabet etmesine rağmen, saldırıdan şans eseri yaralı kurtuldu. Organize Polisi, sağlık durumu düzelen işadamının ifadesine başvurdu. Saldırının Tuzla’daki 1 milyon 400 bin lira değerindeki arsa nedeniyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şüphelilerin ise organize bir suç örgütü olduğu tespit edildi.

Organize Polisi haftalarca süren çalışma sonrasında Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da 9 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişiden 6’sını yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.