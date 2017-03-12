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Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş Kayseri canlı izle

Lider Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Beşiktaş bugün Kayserispor'la karşılaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve internetten nasıl canlı izlenecek?
16:1812 Mart 2017
Gündem
Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş Kayseri canlı izle
Lider Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Beşiktaş bugün Kayserispor'la karşılaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve internetten nasıl canlı izlenecek?

Beşiktaş, eski yıldızı Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor karşısında. Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı nereden canlı izlenecek? İşte ayrıntılar…

Beşiktaş Kayserispor maçını aşağıdaki link üzerinden satın alarak canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden yapacağınız üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan Beşiktaş – Kayserispor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ AYRINTILARI

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde bugün Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah- beyazlılar, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena’da Kayserispor'u yenip, şampiyonluk koşusunda galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk

KAYSERİSPOR: Muammer, Hakan, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan, Samba Sow, Rotman, Deniz, Lawal, Varela, Umut Bulut

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