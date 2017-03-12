Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş Kayseri canlı izle

Beşiktaş, eski yıldızı Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor karşısında. Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı nereden canlı izlenecek? İşte ayrıntılar…
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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE
Saat 19:00'da başlayacak olan Beşiktaş – Kayserispor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ AYRINTILARI
UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde bugün Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah- beyazlılar, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena’da Kayserispor'u yenip, şampiyonluk koşusunda galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk
KAYSERİSPOR: Muammer, Hakan, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan, Samba Sow, Rotman, Deniz, Lawal, Varela, Umut Bulut