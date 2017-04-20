Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı şifreli mi?

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur aşkına sahaya çıkıyor. Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Lyon maçı futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak, peki maç şifreli mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor. Beşiktaş Lyon maçı bu akşam taraftarlara büyük heyecanlar yaşatacak. Peki Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş’ın tur atlaması için nasıl bir skor gerekiyor?

BEŞİKTAŞ LYON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Olympique Lyon maçı saat 20 Nisan Perşembe günü oynanacak, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan karşılaşma saat 22:05'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ LYON MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, bugün saat 22.05'te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak. Tek farklı galibiyetler Lyon'a yarıyor1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.