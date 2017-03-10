Beşiktaş Olimpiyakos maç özeti izle: Atina’da avantajlı skor!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi macerasına devam etmesi için önem taşıyan maçta hangi skor alındı? Beşiktaş Olimpiyakos maçını özeti sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Beşiktaş Olimpiyakos maçının özeti ve golleri haberimizde...

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi macerasına devam etmesi için önem taşıyan maçta hangi skor alındı? Beşiktaş Olimpiyakos maçını özeti sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Beşiktaş Olimpiyakos maçının özeti ve golleri haberimizde...

Beşiktaş Atina’ya avantaj için gitti ve avantajı aldı. Beşiktaş Olimpiyakos maçı 1-1 bitti. Gece 23:05’te başlayan maçın geç saatlerde bitmesi sebebiyle birçok vatandaş maçı kaçırdı ve özetini izlemek için arama motorlarına akın etti. Beşiktaş Olimpiyakos maçının özeti ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ OLİMPİYAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE

OLİMPİYAKOS BEŞİKTAŞ MAÇ AYRINTILARI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Atina'da Olympiakos'a konuk oldu. Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Mücadeledeki gol perdesini ev sahibi takım açtı.

Ani gelişen Olympiakos atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına doğru hareketlenen Cambiasso düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda siyah beyazlı takım aradığı golü buldu. Kaleci Leali'nin hatalı pasıyla topla buluşan Aboubakar, ceza sahası yayı içinden kendisine şut açısı yaratarak sağ ayağının içiyle topu köşeye gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

Başka gol sesi çıkmadı. Maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Kara Kartal, Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir sonuç elde etti. Şenol Güneş'in öğrencileri 16 Mart Perşembe günü çeyrek final için taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak.