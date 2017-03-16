Beşiktaş Olimpiyakos maçı canlı izle: TRT 1 CANLI İZLE

Beşiktaş Olimpiyakos maçı saat kaçta başlayacak? İlk maçta taraftarları uykusuz bırakan Beşiktaş Olimipyakos maçının rövanşı saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl canlı izlenecek? Beşiktaş Olimpiyakos maçının muhtemel kadroları ve Beşiktaş Olimpiyakos maçı canlı izleme ayrıntıları...

Beşiktaş Olimpiyakos maçı saat kaçta başlayacak? İlk maçta taraftarları uykusuz bırakan Beşiktaş Olimipyakos maçının rövanşı saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl canlı izlenecek? Beşiktaş Olimpiyakos maçının muhtemel kadroları ve Beşiktaş Olimpiyakos maçı canlı izleme ayrıntıları...

Beşiktaş bugün Olimpiyakos karşısında çeyrek finale çıkmak için galibiyet arayacak. Beşiktaş Olimpiyakos eşleşmesinde ilk maç 1-1 tamamlanmıştı. Bu maçta Beşiktaş’a galibiyet ya da golsüz beraberlik yetiyor. Peki geç saatlerde başlayan ilk maçtan sonra bu maç saat kaçta başlayacak. Beşiktaş Olimpiyakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ OLİMPİYAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayacak Beşiktaş – Olympiakos maçı TRT 1 ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Olimpiyakos maçını aşağıdaki Beşiktaş Olimpiyakos canlı izle yazısına tıklayarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ OLİMPİYAKOS MAÇI CANLI İZLE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından başladığı Avrupa macerasında iç sahada 3 beraberlik alıp, Beer- Sheva’yı yenerek hiç kaybetmeyen Beşiktaş, yine en çok tribünleri tıklım tıklım doldurması beklenen taraftarının müthiş desteğiyle Arena tılsımına güveniyor. Kupa 2’nin 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de oynanacak şampiyonluk karşılaşması yolunda Beşiktaş’ın bu virajında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Cenk, Aboubakar

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard



MARCELO KADRODAN ÇIKARLDI

Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı Uefa Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

Beşiktaş'ın Olympiakos karşısına Fabricio – Gökhan Gönül – Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan – Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.