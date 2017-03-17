Beşiktaş Olympiakos maç özeti izle: ’10 Kartal’ gücü

Beşiktaş Olympiakos maçı muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Beşiktaş Olympiakos karşılaşması 4 - 1'lik skorla tamamlanırken kartallar çeyrek finale kalmayı başardı.

Beşiktaş Olympiakos maçı muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Beşiktaş Olympiakos karşılaşması 4 - 1'lik skorla tamamlanırken kartallar çeyrek finale kalmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmada 1 – 1’lik skor elde ederek avantaj sağlayan siyah beyazlılar kendi evinde oynadığı ikinci maçta Yunan ekibini 4 – 1 yenerek 14 yıl aradan sonra çeyrek finale kalmayı başardı.

Beşiktaş Olympiakos maçının geniş özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

SİYAH-BEYAZ İLK YARI

Beşiktaş ilk devrede sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı. Mücadeleye hızlı ve hırslı başlayan taraf siyah-beyazlı temsilcimiz oldu.

Oğuzhan'ın presi sonucunda kazanılan topta Talisca sağ kanattan çok güzel bir orta kesti. Vincent Aboubakar'ın pürüzsüz vuruşu 10. dakikada Kara Kartal'ı öne geçirdi: 1-0

Beşiktaş bu golden sonra durmadı. Rakibine mutlak üstünlük kuran temsilcimiz, 22. dakikada Ryan Babel ile durumu 2-0'a getirdi.

Yunan temsilcisi Beşiktaş kalesine ilk gelişinde golü buldu. Aly Cissokho'nun soldan ortasına voleyle vuran Tarik Elyounoussi fileleri buldu. Adriano'ya çarpan topun yön değiştirmesi Fabri'yi yanılttı: 2-1

OLMADI ABOUBAKAR

Dakikalar 39'u gösterirken maçın kaderini etkileyecek bir pozisyon yaşandı. Vincent Aboubakar rakibine kafa attı ve kırmızı kart gördü. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle geçilse de siyah-beyazlılar maçın kalanını 10 kişi bitirmek zorunda kalacaklardı.

İKİNCİ YARI

BEŞİKTAŞ GÖMÜLDÜ

İkinci yarıda Beşiktaş skor avantajını korumak amacıyla tam anlamıyla savunmaya gömüldü. Oğuzhan-Necip değişikliği ile birlikte orta sahayı defansif anlamda daha sıkı bir hale getirmeyi amaçlayan Şenol Güneş, bu düşüncesinde başarılı oldu. Yunanlar'a fazla pozisyon şansı vermeyen Beşiktaş takımı, irili ufaklı tehlikeli kontralar da yaptı.

BABEL FİŞİ ÇEKTİ

Beşiktaş'ta işler kötüye giderken sahneye tekrar Ryan Babel çıktı. Golden önce şiir gibi paslaştı Beşiktaş. Eksik kalmasına rağmen mücadeleyi 1 dakika bırakmayan Kara Kartal, Ryan Babel'in 75. dakikadaki golüyle farkı tekrar 2'ye çıkardı: 3-1.

Maç böyle bitecek derken sahneye Tosun paşa çıktı. Defans arkasına atılan topta içeriye çok iyi sızan Cenk Tosun, topun dibine girerek kalecinin üstünden topu aşırdı: 4-1

Beşiktaş bu skorla birlikte tur kapısını ardına kadar açarak çeyrek finalist oldu. Şenol Güneş'in takımı cuma günü çekilecek kurada son sekizdeki rakibini bekleyecek.