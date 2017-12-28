İşte ilk 11’ler! Beşiktaş Osmanlıspor maçı hangi kanalda? BJK kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Osmanlıspor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor'u konuk ediyor. Kupa maçında ezeli rakiplerine nazaran ciddi bir rotasyona gitmeyen Şenol Güneş, kalede Tolga Zengin’e savunmanın solunda ise Caner Erkin’e görev veriyor. Geçen yıllardaki performansını yakalamayan Ankara ekibi sürpriz peşinde. Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş ile Osmanlıpor Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam mücadele edecek. Futbol tutkunları Beşiktaş Osmanlıspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak Google üzerinden araştırıyor. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı takımın bu akşamki maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çikması bekleniyor. 3. kez Türkiye Kupasın’da karşılaşacak iki takımda ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Mücadelenin kanalı ve saati belli oldu. Peki Beşiktaş Osmanlıspor kupa maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlancak?

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, 2017'deki son maçında Başkent ekibi karşısında rövanş için avantajlı bir sonuç elde edip yılı mutlu kapatmanın peşinde. Konuk ekip ise İstanbul'dan kendisi için iyi bir skorla ayrılıp Ankara'da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam İstanbul’da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.Beşiktaş Osmanlıspor maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası´nda Osmanlıspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazılar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.

Beşiktaş, bu akşam saat 20.30´da Vodafone Park’ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını oynayacak.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/CPuipfkEjo — Beşiktaş JK (@Besiktas) 28 Aralık 2017

İLK 11’LER BELLİ OLDU



BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Cenk Tosun, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos, Hasan, Özer, Regattin, Serdar, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz



BU YOLLARA DİKKAT!

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş AŞ-Osmanlıspor F.K. Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vodafone Park Stadı'nda saat 20.30’da Beşiktaş AŞ ile Osmanlıspor F.K. arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi’ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi’nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi’ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı’ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza’dan Şehitler Tepesi’ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. (Otesel İnişleri)”,

BEDAVAYA KURULAN DEFANS PARMAK ISIRTIYOR

Beşiktaş ile Osmanlıpor Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam mücadele edecek. Futbol tutkunları Beşiktaş Osmanlıspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak Google üzerinden araştırıyor. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı takımın bu akşamki maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çikması bekleniyor. 3. kez Türkiye Kupasın’da karşılaşacak iki takımda ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Mücadelenin kanalı ve saati belli oldu. Peki Beşiktaş Osmanlıspor kupa maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlancak?



Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 2 senede yenilediği defans hattının en büyük özelliği oyuncuların dünya çapında yıldızlar olmasının yanısıra tamama yakınının bedavaya alınmış olması.

Geçen sezon Gökhan Gönül’ü Fenerbahçe’den bedavaya alan ikili, sol beke de Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Adriano’yu toplamda 1.7 milyon Euro gibi çok düşük bir bonservis bedeli ile kadroya kattı.

Yine Fenerbahçe’den ayrılıp Inter’e giden Caner Erkin ise İtalyan ekipten ücret ödenmeden kiralandı ve bu sezon başında 750 bin Euro verilerek bonservisi alındı.

Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu esas bombayı ise Real Madrid ile almadığı kupa kalmayan ve Beşiktaş’a geldiğinde bile hala dünyanın sayılı stoperlerinden biri gösterilen Pepe’yi ‘sıfır’ maliyet ile takıma kazandırmak oldu. Transfer sihirbazları olan ikili, bu kez de Dinamo Kiev’in kalması için aylarca uğraştığı Hırvatistan Milli Takımı’nın stoperi Domagoj Vida’yı yine ‘sıfır’ bedelle alarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.