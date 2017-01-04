Beşiktaş saldırısında bir şehit daha!

37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 kişinin şehit olduğu, 90 kişinin de yaralandığı Beşiktaş saldırısında, bir polis memuru kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybederek şehit oldu.

37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 kişinin şehit olduğu, 90 kişinin de yaralandığı Beşiktaş saldırısında, bir polis memuru kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybederek şehit oldu.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bilindiği üzere Beşiktaş – Bursaspor maçı bitimi taraftarlar stadı terkettikten sonra statta kalan Çevik kuvvet ekibine bombalı saldırı olmuştu. Oradan geçmekte olan seyir halindeki bir araç patlatıldı. 45 saniye sonra da Maçka parkında bir canlı bomba da kendini patlatmıştı. Saldırıda, 37’si polis, 7’si sivil olmak üzere 44 kişi şehit olup, 90 kişi de yaralanmıştı.

DHA