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Beşiktaş saldırısından kurtuldu, Reina’da hayatını kaybetti

Şehitler Tepesi saldırısından kurtulan özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak gece kulübünde hayatını kaybetti.
11:111 Ocak 2017
Gündem
Beşiktaş saldırısından kurtuldu, Reina’da hayatını kaybetti
Şehitler Tepesi saldırısından kurtulan özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak gece kulübünde hayatını kaybetti.

Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın 10 Aralık’ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti. (İHA)

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Son güncelleme: 11:1301.01.2017
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