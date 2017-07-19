Beşiktaş Schalke maçı hangi kanalda? BJK-Schalke maçı nasıl canlı izlenecek?

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş ve Bundesliga ekibi Schalke bugün öğlen saatlerinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Schalke maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Schalke maçı şifreli mi yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş’ın Schalke 04 ekibiyle karşılaşacağı hazırlık maçı, saat 15:00’da başlayacak ve Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Schalke maçını canlı olarak izlemek isteyenlerin D Smart üyeliklerini tamamlamış olması gerekecek.
SCHALKE’DEN ‘SELAM’ TWEET’İ
Hazırlık maçı öncesi Schalke, Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Kulübün resmi Twitter hesabından attılan tweet'te, “Selam Beşiktaşlı dostlarımız, az sonra görüşmek üzere. Sevinçle maçı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Selam @Besiktas dostlarımız, az sonra görüşmek üzere. Sevinçle macı bekliyoruz. #S04
— FC Schalke 04 (@s04) 19 Temmuz 2017