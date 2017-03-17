Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş çeyrek finale kaldı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleşeceği rakip belli oldu. Avrupa Ligi'nde hangi takım kiminle eşleşti ve Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu: Avrupa Ligi eşleşme sonuçları

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş çeyrek finale kaldı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleşeceği rakip belli oldu. Avrupa Ligi'nde hangi takım kiminle eşleşti ve Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde son 8’e kaldı. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı rakibi bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. Beşiktaş’ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız Olympic Lyon oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanşlar ise 20 Nisan’da oynanacak.

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Temsilcimiz Beşiktaş’ın son 8’e kaldığı UEFA Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde;

Anderlecht – Manchester United

Celta Vigo – Genk

Ajax – Shalke

Beşiktaş – Olympic Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

İsviçre'nin Nyon kentinden gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Atletico Madrid – Leicester City

Borussia Dortmund – Monaco

Bayern Münich – Real Madrid

Juventus – Barcelona