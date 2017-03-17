Beşiktaş’ın rakibi kim oldu: Avrupa Ligi eşleşme sonuçları

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde son 8’e kaldı. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı rakibi bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. Beşiktaş’ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız Olympic Lyon oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanşlar ise 20 Nisan’da oynanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş’ın son 8’e kaldığı UEFA Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde;
Anderlecht – Manchester United
Celta Vigo – Genk
Ajax – Shalke
Beşiktaş – Olympic Lyon
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
İsviçre'nin Nyon kentinden gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Atletico Madrid – Leicester City
Borussia Dortmund – Monaco
Bayern Münich – Real Madrid
Juventus – Barcelona