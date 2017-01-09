Beştaş: Hayır diyeceğiz!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa değişiklik teklifine “hayır” diyeceklerini söyledi.

Genel Kurul’da Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, şöyle dedi:

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“Bu kadar önemli, bu kadar tarihî bir görüşme yapılırken Meclis’te canlı yayın olmaması bizim açımızdan da çok ciddi bir problemdir. Sadece bizim için değil, bütün toplum için, 80 milyon yurttaştan kaçırılan, bugüne kadar hiçbir bilgi sahibi olamayan, tartışamayan, müdahil olamayan ve kendi geleceğini tümüyle altüst edecek, karanlığa doğru sürükleyecek bir değişiklik tartışması bilinçli bir şekilde izletilmiyor. Biz HDP olarak Cizre bodrumlarında su diye bağıran Mehmet Yavuzel'i unutmadık. Bunun için tabii ki hayır diyeceğiz. Biz Miray bebeğin keskin nişancılar tarafından vuranları koruyanları evet demeyiz. Tabii ki hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı.